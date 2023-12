Venezia, evira l’ex compagno con un coltello

Il tribunale dei «social», che spesso sentenzia senza avere gli elementi adeguati, aveva già assolto lei e condannato lui: «La procura di Venezia arresta una donna che si difendeva da uno stupro», era stata la posizione più diffusa nei commenti alla notizia comparsa lo scorso 12 agosto, dopo che lei, una 33enne etiope residente a Tivoli, aveva evirato con un coltello l’ex compagno, della stessa nazionalità ma con dieci anni di più.

La prima ipotesi: violenza sessuale

La prima voce che si era sparsa era infatti che lei l’avesse fatto per difendersi da una violenza sessuale che stava subendo. E invece, ora che l’accusa è stata cristallizzata dal pm Laura Villan nel capo d’imputazione contenuto nella richiesta di giudizio immediato, la storia è ben diversa. Emerge infatti che la donna «dopo aver indotto l’ex marito a spogliarsi completamente e sdraiarsi sul letto, con il pretesto di consumare un rapporto sessuale riappacificatorio, nel mentre gli praticava un massaggio stringendo con una mano l’organo genitale lo tagliava con un coltello da cucina previamente portato nella stanza e occultato alla sua vista».

Premeditazione?

Insomma, secondo la procura la donna aveva architettato tutto portandosi in camera anche quel coltello di dieci centimetri, forse per punire l’uomo da cui si era separata da sei anni e con il quale aveva una figlia, ma da cui era tornata anche perché aveva bisogno di soldi. Ora però questa sua azione rischia di costarle una condanna pesante, visto che il pm Villan la accusa di lesioni volontarie gravissime e aggravate: il pene infatti era stato reciso quasi di netto e c’era stata una vasta emorragia che avrebbe potuto anche essere fatale. L’intervento chirurgico immediato all’Urologia dell’ospedale dell’Angelo aveva poi consentito di riattaccare l’organo genitale all’uomo, ma la consulenza medico legale ha concluso che c’è stato un forte indebolimento permanente della parte e forse anche una difficoltà a procreare, che è proprio uno dei punti che caratterizzano le lesioni gravissime. Contestata poi anche l’aggravante dell’uso dell’arma. La donna, difesa dall’avvocato Pietro Speranzoni, finirà di fronte al giudice il prossimo 8 febbraio. Già il gip della convalida l’aveva definita «pericolosa per la sua mancanza di autocontrollo e l’imprevedibilità dell’azione violenta». L’uomo in quella sede si costituirà parte civile per ottenere un risarcimento, con l’avvocato Marco Marcelli.