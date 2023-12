Venezia, giovane studentessa muore dopo un malore improvviso. Presentato esposto in procura

Il pm della procura di Venezia, Giovanni Gasparini, ha disposto la raccolta delle cartelle cliniche e valuta l’autopsia riguardo al caso di Laura Borina, la studentessa 26enne trevigiana, iscritta a Lingue all’Università Ca’ Foscari di Venezia, che martedì 19 dicembre ha perso la vita dopo che la sera prima si era sentita male ed era stata trasferita in idroambulanza all’ospedale civile lagunare.

L’Usl 3: paziente visitata nel rispetto delle linee guida

Un malore improvviso, un decorso rapidissimo della malattia che in una notte ha portato la giovane studentessa alla morte, sopraggiunta alle 13 di martedì. «Ricoverata nel reparto di Unità intensiva coronarica dell’ospedale civile di Venezia, la paziente è stata visitata e trattata nel rispetto delle linee guida standard delle cure – fa sapere l’azienda sanitaria Usl 3 -. A fronte della sintomatologia e del rapido evolversi del quadro clinico, una volta arrivata al Pronto soccorso è stata ricoverata e ogni intervento utile a salvarle la vita è stato intrapreso durante l’improvvisa crisi che l’ha portata al decesso. L’Usl 3 ha disposto il riscontro diagnostico per verificare nel modo più preciso possibile le cause della morte, ed è vicina alla famiglia della paziente che piange la sua prematura scomparsa»

La giovane si è sentita male dopo il lavoro

Tutto è cominciato lunedì sera, verso le 18. Laura Borina aveva appena finito di lavorare all’Hard Rock Cafe di Venezia, il locale dove prestava servizio sia per mantenersi gli studi che per provvedere alle spese dell’alloggio che divideva con il fidanzato Enea, in centro storico. La giovane, con un incarico di responsabilità nel locale, prima delle 19 ha varcato la soglia della porta di casa riferendo di sentirsi male. Faceva fatica a parlare, si apprende dall’esposto presentato in procura dal legale della famiglia, Alessandra Gracis. Di qui la chiamata al 118 e il trasporto in ambulanza fino al Pronto soccorso dell’ospedale Santi Giovanni e Paolo, accompagnata dal fidanzato Enea, dove la 26enne è stata sottoposta a una serie di visite ed esami (tra cui una Tac). Gli esiti di quelle analisi avrebbero portato a riscontrare, in base a quanto si è appreso, la presenza di una forte anemia e valori alterati dell’emoglobina. Un paio d’ore dopo Laura Borina è stata raggiunta all’ospedale dalla mamma, Flora Matinde Maryogo, originaria della Tanzania, rimasta con lei fino al momento del ricovero, avvenuto all’incirca alle 6.

Il ricovero in reparto

In base al racconto dei famigliari, che ora chiedono venga fatta chiarezza su tutto quello che è successo, fino a quell’ora la studentessa è rimasta seduta in una sedia a rotelle al Pronto soccorso. Poi alle 13, in reparto, è deceduta. La madre, tornata a casa, verso mezzogiorno aveva chiamato l’ospedale per avere notizie sulle condizioni di salute di Laura, come le avevano detto di fare, senza però sapere nulla. I medici le avevano spiegato che erano sopraggiunte criticità e che le avrebbero fatto sapere. Dopo un altro paio di tentativi però, verso l’una del pomeriggio, il reparto ha comunicato ai genitori, mamma Flora Matinde Maryogo e papà Luciano, che la ragazza non ce l’aveva fatta.