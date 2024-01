Venezia, il sindaco: «L’ultimo Carnevale senza ticket». E apre all’uso dei tornelli

«Sarà l’ultimo Carnevale senza ticket d’accesso, forse», dice il sindaco Luigi Brugnaro a Ca’ Farsetti, presentando il programma della kermesse che si aprirà il 27 gennaio. «Dobbiamo vedere come andrà la sperimentazione. Faremo una serie di riunioni con le categorie economiche per spiegare come ottenere i Qr code, scriveremo alle scuole per informare gli studenti. Siamo in una fase molto operativa». Intanto, la prima data da segnare sul calendario è il 16 gennaio, da ricordare oltre ai 29 giorni già annunciati in cui per entrare in città servirà pagare i cinque euro di ticket o, in caso di esenzione dal pagamento, avere il Qr code di accesso in tasca. «Sarà già possibile dal 16 gennaio entrare nei siti web e fare l’autocertificazione, ottenendo così il Qr code che consente di attraversare i varchi — ha spiegato Brugnaro —. Il contributo d’accesso sarà in vigore dalle 8.30 alle 16, perché poi la città resta aperta».

Riemerge l’idea dei tornelli

Se il «D-Day» sarà il 25 aprile, il sindaco guarda avanti e riporta sulla scena i tornelli. «Quando avremo in mano i dati delle sperimentazioni, in futuro, il consiglio comunale potrà decidere tante cose, anche la possibilità di mettere i tornelli — afferma — che sono ancora più efficaci e molto meno dispendiosi dei tanti controlli». Sui tornelli sembrava fosse caduto ormai il velo del tempo, dopo lunghi dibattiti e scontri (tra gli altri, l’allora ministro della Cultura Dario Franceschini che aveva suggerito di «guardare alla soluzione meno invasiva possibile»). I tornelli tornano in auge anche per un tema di costi: infatti, perché la macchina del ticket funzioni, serviranno stewart e addetti al controllo. «Non abbiamo ancora fatto una stima di quanti ne serviranno», premette l’assessore al Bilancio Michele Zuin. Di certo c’è che verrà fatto un bando per coprire le posizioni necessarie.

L’incontro con le categorie

Tra i punti saldi, ci sono anche gli incontri con le categorie e una campagna informativa. «Che sarà internazionale, siamo già in contatto con tour operator e compagnie di viaggio — sottolinea Brugnaro —. Prima, bisogna misurare le nostre idee. Poi, dare vita a un dibattito pubblico aperto, che durerà qualche anno: siamo partiti in assenza di dati, vogliamo renderci realmente conto di che numeri parliamo rispetto alla disponibilità della città, insieme ai veneziani e agli operatori. Bisogna sperimentare assieme: vogliamo il rispetto della città». Tornando ai prossimi giorni, giovedì prossimo l’assessore al Bilancio Zuin insieme all’assessore al Turismo Simone Venturini incontrerà i «primi» della lista: gli albergatori. «Gli daremo la possibilità di interagire con i loro sistemi di prenotazione per fornire ai clienti il Qr code: i turisti che pernottano negli alberghi pagano già la tassa di soggiorno, ma avranno bisogno comunque del codice — spiega Zuin —, riprenderemo un discorso già iniziato. Dal punto di vista tecnico, però, abbiamo fatto progressi e ci possiamo interfacciare con i sistemi di prenotazione».

Le categorie che non pagano

Sull’onda delle novità, è di questi giorni il «vademecum», approvato dalla giunta, su come dovrà comportarsi chi non dovrà pagare i 5 euro: ai veneti basterà iscriversi al portale, ai lavoratori pendolari dimostrare che sono in città per la loro occupazione, mentre chi arriva nei giorni del contributo d’accesso per visite mediche potrà essere soggetto ad accertamenti, ma solo in un secondo momento. In caso di manifestazioni interverrà la giunta definendo le modalità operative. In totale, sono dieci le categorie escluse e ventotto quelle esentate. Per esempio, chi ha una seconda casa a Venezia non paga il ticket, ma deve registrarsi come anche gli studenti. Tanti elementi che portano, al di là dei «se», all’ultimo Carnevale senza limiti.