Venezia, in 8 contro un ragazzo di 14 anni: poi lo buttano sui binari

Lo hanno circondato in otto. Lui era da solo. È stato minacciato, aggredito e alla fine scaraventato sul binario cadendo sopra le rotaie del treno. Un quattordicenne veneziano è ancora vivo solo perché in quel momento al primo binario della stazione ferroviaria di Spinea non stava passando alcun convoglio. A distanza di un mese dal fatto avvenuto a gennaio, e dal rischio di morte che ha corso il giovane per investimento di un convoglio, le indagini della polizia ferroviaria di Mestre hanno portato a dare un volto e un nome a ciascuno dei responsabili del «branco» che poteva uccidere il minorenne: sette ragazzi più o meno coetanei, tutti veneziani, e tra di loro un solo maggiorenne, che la polizia conosceva bene, visto che l’aveva già identificato a causa dei suoi precedenti per droga e possesso di arnesi atti a offendere.

La gang

La Polfer di Mestre con la squadra della polizia giudiziaria ha denunciato tutti, comprese tre ragazze 15enni che hanno agito assieme al resto del gruppo. Anche loro con la giustizia avevano già avuto problemi: pestaggi, violenza privata, minacce ad altri ragazzi e perfino estorsioni per ottenere quello che volevano incutendo paura e sotto ricatto. Un’associazione di giovanissimi che come una gang otteneva obbedienza attraverso il terrore nei confronti di coetanei e compagni. Un fare criminale che con il fatto di Spinea ha raggiunto il punto più drammatico: ed è stato proprio quello il punto di svolta, il momento a partire dal quale la «banda» è stata intercettata e studiata. Quel giorno di gennaio, quando gli agenti sono arrivati al primo binario, hanno immediatamente soccorso la vittima che presentava alcune ferite al volto ed era in evidente stato di choc. Il gruppo di ragazzi e ragazze avrebbe inizialmente accerchiato e minacciato il giovane e in seguito lo avrebbero colpito e spintonato violentemente, tanto da farlo cadere sui binari. A quel punto i giovani si erano dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Denunciati

Gli operatori della polizia ferroviaria, grazie anche alle descrizioni fornite dalle persone che aveva assistito attonito al gravissimo episodio, hanno iniziato un’attività di indagine che ha consentito di raccogliere gravi indizi a carico degli otto ragazzi, ritenuti responsabili dell’aggressione nei confronti della giovane vittima. Tra loro, l’unico ragazzo ad aver già compiuto i 18 anni era quello già noto alla polizia per i precedenti, mentre tre ragazze, quindicenni, avevano già denunce a carico. Tutti i coinvolti sono stati denunciati in stato di libertà alla procura della Repubblica (il maggiorenne) e a quella presso il Tribunale dei minorenni (gli altri).

L’ipotesi del decreto Caivano

Oltre alle conseguenze penali, per loro sono allo studio, da parte della sezione Anticrimine della Questura, delle misure preventive sulla base del «decreto Caivano», che ne consente l’applicazione anche ai minorenni. Un provvedimento di allontanamento dai luoghi in cui si è svolta una rissa o una violenza, tipo il Dacur, è già stato emesso in altre zone d’Italia, in episodi simili. In questo caso, per la violenza avvenuta in stazione, non è detto che l’autorità giudiziaria consideri incompatibile con il caso una misura come il divieto di avvicinamento all’area ferroviaria spinetense.