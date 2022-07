Venezia: l’Academy degli Oscar alla Mostra per la prima volta

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, per la prima volta alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (31 agosto – 10 settembre), in occasione del suo 90° anniversario.

Kramer

Il nuovo Amministratore Delegato dell’Academy, Bill Kramer, parteciperà alla Mostra con diversi delegati per dare il benvenuto ai membri provenienti da tutto il mondo e celebrare insieme il cinema internazionale. Kramer incontrerà la stampa in occasione di un panel organizzato da Cinecittà al Lido, ospiterà un evento esclusivo in partnership con Mastercard, incontrerà professionisti Industry presenti alla Mostra e prenderà parte al Gala di apertura.