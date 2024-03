Venezia, mille in coda per la pista di go-kart più grande al mondo: «Corsi per insegnare ai bambini»

Bimbi trepidanti di fare il loro primo giro su una pista da go-kart, uomini di ogni età in attesa di farsi scattare una foto con il loro idolo Giancarlo Fisichella, famiglie curiose di incontrare lo chef stellato Carlo Cracco. Almeno un migliaio le persone che nel pomeriggio di ieri hanno affollato il primo piano del centro commerciale Porte di Mestre per l’inaugurazione della pista da go-kart indoor più grande al mondo, quella realizzata dalla società Pgk Design nei cinquemila metri quadri un tempo occupati dall’ipermercato Auchan. Tagliato il nastro tricolore, anche il sindaco Luigi Brugnaro non ha mancato l’occasione di fare un giro in pista, subito dopo un testa a testa tra i due super-ospiti dell’evento, i quali hanno lasciato il proprio autografo sul kart appena guidato una volta terminata la corsa.

«È un onore avere a Mestre la pista più lunga al mondo all’interno di un centro commerciale – ha dichiarato il sindaco Luigi Brugnaro – Ora puntiamo a organizzarvi dei corsi rivolti ai più piccoli per insegnare loro come comportarsi per strada e quali regole seguire per rimanere in sicurezza. Questa pista è completamente automatizzata, motivo per cui le macchine possono essere fatte rallentare nel caso in cui vengano guidate troppo velocemente o fermate se utilizzate in modo scorretto».

La pista anche virtuale

I kart, interamente elettrici e in grado di raggiungere i 45 chilometri orari, sono adatti ad essere guidati dai 7 anni in su. Per i più timidi la società ha escogitato un modo di far testare la pista anche a chi non se la sente di indossare il casco: «Abbiamo installato degli schermi collegati ad un particolare joystick – afferma il proprietario e campione internazionale di karting Paolo Gagliardini – che trasformano la pista in un videogioco immersivo: può essere dunque percorsa anche senza salire fisicamente su un kart, in modo tale che anche i clienti più anziani possano provarne il brivido».

Un banco di prova

Il percorso di oltre mezzo chilometro si snoda tra rettilinei, curve ostiche, persino un ponte che attraversa la sala da una parte all’altra: «Il karting è il modo migliore per avvicinarsi al mondo dell’automobilismo – afferma Fisichella – qui un bimbo può scoprire una passione che ancora non conosce e magari pensare di intraprendere poi una carriera in questo sport». La pista, aperta al pubblico durante la settimana dalle 16 a mezzanotte e nel weekend a partire dalle 10 del mattino con un costo di 18 euro (15 dal secondo giro), non è l’unica attrazione portata dalla Pgk Design all’interno del centro commerciale: tavoli da biliardo e da air hockey, pungiball, calcio balilla e persino una pista da bowling in scala ridotta attendono i clienti ad un passo dal circuito.