Venezia, niente sexy shop vicino al ponte di Rialto: la società fa ricorso al Tar

«Sexy Stop» hanno commentato sul web. Venezia sarà pure la città natale del seduttore per eccellenza, Giacomo Casanova, e di sicuro il fascino delle avventure romantiche di questo incredibile personaggio storico si fonde sensualmente con l’alone di mistero che avvolge la meta turistica lagunare. Ma che cittadini e turisti passeggino per San Marco contemplando tra le vetrine oggetti erotici esposti in bella vista non rientra nei piani decoro del Comune. A provarci è stato un sexy shop di Treviso, con molti punti vendita nel Veneto, che aveva fatto richiesta per una nuova apertura in sestiere San Marco, vicino a campo San Bortolomio. L’idea che proprio ai piedi del Ponte di Rialto aprisse un negozio che non rispetta i codici del decoro ha portato uffici del Comune di Venezia a respingere la scia (segnalazione certificata di inizio attività) della società trevigiana.

I piani del Comune per salvaguardare il decoro urbano

«Non ce l’abbiamo con il sexy shop – spiega l’assessore al Commercio e alle Attività Produttive Sebastiano Costalonga. – Il nostro obbiettivo non è nemmeno bloccare le aperture, se un’attività rispetta i criteri di decoro che abbiamo stabilito e vende prodotti in linea con la natura culturale della zona può aprire tranquillamente». La norma che ha bloccato la richiesta del sexy shop trevigiano è la cosiddetta delibera «anti paccottiglia», varata lo scorso 3 maggio. Secondo la delibera, approvata nell’ambito di un ddl del 2016 e grazie ad un accordo tra Regione, Comune e Sovrintendenza, nelle strade di Venezia dove si registrano i maggiori flussi turistici, da Piazzale Roma a Rialto, dall’Accademia a Fondamenta Nuove e negli edifici sottoposti a vincolo culturale possono aprire soltanto attività inerenti ad alta moda, arredamento e design oltre a librerie, gallerie d’arte, antiquari e negozi per il commercio e restauro di oggetti antichi. Restano così vietate le nuove aperture per negozi che non c’entrano con l’aspetto culturale di questi luoghi di Venezia, come i tantissimi venditori di souvenir, causa scatenante della delibera, e, come in questo caso, i sexy shop.

Il ricorso della società trevigiana

La società trevigiana avrebbe però intenzione di fare ricorso perché il Comune accetti la sua apertura. Perché infatti in quelle zone di Venezia continuano a vedersi negozi di intimo di lusso e costumi satirici con forme falliche? «Perché la delibera non è retroattiva, ma blocca le nuove aperture. È giusto che la società faccia ricorso, ma siamo sicuri che non servirà. Possiamo impugnare la delibera, ma siamo convinti sia legalmente solida – spiega l’assessore Costalonga. – Quando l’abbiamo preparata eravamo sicuri che ci sarebbero stati ricorsi. L’abbiamo fatto coinvolgendo tutte le associazioni di categoria e ricevendone il plauso. La delibera è stata approvata all’unanimità. Ben vengano i ricorsi, e bene che le società debbano passare dal comune perché sia verificato di cosa si occupino. Così evitiamo le chiusure». La norma è stata anche approvata per evitare di continuare a far aprire e poi chiudere negozi di società che approfittavano della possibilità di pagare le tasse dopo il terzo anno di attività. Come spiega l’assessore Costalonga, questo genere di boutique aveva invaso il centro storico di Venezia. «La città stava andando allo sfascio. Siamo fieri di aver messo in atto la prima norma del genere in tutta Italia – spiega Costalonga. – Molte città storiche italiane, tra cui Firenze, ci hanno contattato per fare la stessa cosa. L’aspettavamo da anni, ora vedremo se i ricorsi la scalfiranno. Il sexy shop può tranquillamente aprire in qualsiasi altra zona di Venezia». Interpellata per un commento, la società non ha rilasciato dichiarazioni.