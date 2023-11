Venezia. Operai sospesi nel vuoto senza protezioni, cantieri chiusi e multe per 200 mila euro

Lavoro nero e scarsa sicurezza nei cantieri, sei sono stati chiusi. E le sanzioni ammontano a 200 mila euro. Negli ultimi due mesi i carabinieri del Nucleo ispettorato del Lavoro hanno effettuato una serie di controlli nel settore dell’edilizia, nello specifico in 8 cantieri. Hanno scoperto un lavoratore in nero e diverse violazioni nella sicurezza.Andiamo a guardare i casi più significativi.

Pellestrina, tre cantieri sospesi

Nell’isola di Pellestrina i carabinieri hanno controllato tre cantieri e in tutti e tre hanno dovuto sospendere le attività, oltre a multe per 100 mila euro. I dipendenti non erano stati formati in materia di sicurezza, non c’era la delimitazione del posto di carico e di manovra degli argani a terra così come non c’erano robusti parapetti sul ponteggio e qualcosa che fissasse le tavole sull’impalcatura. I carabinieri non hanno trovato nemmeno ancoraggi e parapetti sul ponteggio e mancava la redazione del piano operativo di sicurezza. In uno dei cantieri c’era anche un lavoratore in nero.

Mestre, multa di 45 mila euro

In un cantiere di Mestre è stata sospesa l’attività e i responsabili si son visti dare una multa di 45 mila euro. Anche qui violazioni in materia di sicurezza: mancavano gli ancoraggi e i parapetti sul ponteggio, non c’era un piano operativo di sicurezza e nemmeno i presidi di pronto soccorso. I lavoratori non erano stati formati sulla sicurezza. I carabinieri hanno notificato un provvedimento di sospensione per la mancanza di protezioni verso il vuoto.

Cavarzere, niente presidi di pronto soccorso

Due cantieri a Cavarzere hanno ricevuto complessivamente 30 mila euro di multa. I carabinieri non hanno trovato i mezzi di estinzione incendio e i presidi di pronto soccorso per cui sono scattate per entrambi le sanzioni.

Chioggia, il problema delle protezioni

Due i cantieri sospesi a Chioggia e sanzioni per 40 mila euro. Anche qui il problema erano le impalcature per i lavori in quota che non erano in sicurezza quindi le attività sono state sospese fino a che i responsabili non provvederanno a mettersi in regola.