Venezia, pista di go-kart da record apre al centro commerciale Porte di Mestre

La pista da go-kart interna ad un centro commerciale più grande al mondo arriva alle Porte di Mestre. Dove un tempo si trovavano gli scaffali del piano superiore dell’ipermercato Auchan oggi si snoda una maxi-pista lunga mezzo chilometro: tra i suoi rettilinei, le curve ostiche e persino un ponte che attraversa da una parte all’altra lo spazio, cominceranno a sfrecciare già dalla mattina di sabato 13 gennaio oltre venti vetture a misura di adulti e bambini. All’interno di quei quasi cinquemila metri quadrati dismessi da quando la catena francese ha deciso di abbandonare Mestre, la società Pgk Design creata dal pilota e campione internazionale di karting Paolo Gagliardini ha portato, assieme alla pista per go-kart, una quindicina di attrazioni a gettoni quali tavoli da biliardo, pungiball, calcio balilla e persino una pista da bowling in scala ridotta.

Tre tipi di kart elettrici

Il cellophane che ricopriva il bancone all’entrata e i monitor sono stati tolti, le serrande sono state alzate ed il pubblico ora può scegliere tra tre tipologie di go-kart elettrici quello che vorrà pilotare: per i più grandi è stata pensata una vettura capace di raggiungere i 45 chilometri orari, i bambini con più di 7 anni e alti più di un metro e 30 potranno guidare un’auto in grado di raggiungere velocità inferiori, mentre i più piccoli e le persone con disabilità avranno la possibilità di correre in pista affiancati da un genitore comandando un kart biposto. Le tre «categorie» non correranno naturalmente assieme, ognuna avrà un proprio turno che potrà durare dagli otto ai sedici minuti ed il cui costo oscillerà tra i 15 e i 18 euro. Non c’è da temere per la sicurezza, assicurano i gestori: il fondo della pista è stato infatti realizzato con una particolare resina in grado di garantire la massima tenuta del veicolo, inoltre l’intero circuito è protetto da barriere in grado di attenuare gli urti.

Pre apertura

L’inaugurazione ufficiale non avverrà prima degli inizi di febbraio, ma data l’enorme richiesta ricevuta dalla direzione del centro commerciale la Pgk Design ha deciso di aprire al pubblico con almeno tre settimane di anticipo in via sperimentale. «Non ci saremmo mai aspettati un entusiasmo simile — afferma l’architetto progettista Elga Messina — per questo abbiamo optato per una pre apertura test: ciò significa che nel week-end si potrà correre in pista dalle 10 di mattina a sera, durante la settimana soltanto dalle 16 in poi, ma potrebbe accadere che alcuni giorni rimanga chiusa per completare gli ultimi lavori. L’orario ufficiale di apertura infatti ancora non è stato definito».

La pista più lunga

La Pgk Design fino a oggi ha realizzato una settantina di circuiti sparsi in tutto il mondo all’interno di fabbriche in disuso, sulle sommità di grattaceli e nei centri commerciali, ma mai si era spinta a dare vita, dentro questi ultimi, ad una pista lunga quanto quella che oggi apre in via Tosatto. «La struttura ci consentiva di farlo — spiega Messina — e non sarà l’unico primato che porteremo all’interno delle Porte di Mestre. Fino al giorno dell’inaugurazione non potremmo dire di più, ma abbiamo dotato questo circuito di una particolarissima tecnologia che lo renderà unico in tutta Italia. La pista sarà il biglietto da visita della nostra società e una medaglia al valore per la città».