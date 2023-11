Venezia premiata dalle Nazioni Unite come “Città resiliente”

“Èun orgoglio per la città di Venezia essere riconosciuta dalle Nazioni Unite come Resilience Hub internazionale per le strategie e le politiche adottate per la riduzione dei rischi ambientali”: lo ha dichiarato l’assessore allo sviluppo economico del Comune di Venezia Simone Venturini, al momento della consegna del riconoscimento in Fondazione Cini, durante l’incontro “Resilient Cultural Heritage: proteggere il patrimonio culturale dall’innalzamento del mare”, all’interno del programma della Biennale della Sostenibilità. Venezia dal 2020 fa parte del network che riunisce 6.500 città impegnate in un percorso di riduzione del rischio di catastrofi ambientali, ma solo ora è rientrata nell’elenco delle 27 città hub, avendo maturato esperienza in fatto di resilienza rispetto ai cambiamenti climatici e ai disastri connessi, anche grazie al Mose.

“Un premio ai tanti sforzi e all’impegno continuo che hanno permesso, negli anni, alla nostra città di diventare sempre più un modello per le città costiere mondiali” ha continuato Venturini, aggiungendo che “Venezia invece intende essere capofila di un approccio diverso, proattivo, raccontando al mondo come il concetto di sostenibilità sia intimamente legato a quello di crescita economica, affidandosi con fiducia a tecnologia e progresso”. In questo senso, conclude l’assessore, “il Mose sono convinto possa costituire un importante modello da replicare su scala nazionale e internazionale, dimostrando come sostenibilità significhi anche posti di lavoro qualificati e investimenti innovativi”.