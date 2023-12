Venezia, procedimento al Csm sul caso del procuratore capo Cherchi: «Incompatibile»

Che fossero amici era cosa ben nota negli ambienti giudiziari, al punto che anni fa il primo fece da padrino della cresima alla figlia del secondo. Poi si era arrivati alla convenzione del 2018 per cui l’Istituto di Medicina legale di Padova, allora diretto da Massimo Montisci, aveva ottenuto il quasi monopolio delle autopsie disposte dalla Procura di Venezia guidata da Bruno Cherchi. Infine, il presunto boicottaggio del grande «nemico», il medico legale Antonello Cirnelli. Ora però i rapporti con Montisci hanno messo nei guai il procuratore capo di Venezia Cherchi, finito nel mirino di un procedimento della I commissione del Consiglio superiore della magistratura, che si occupa di «incompatibilità».

Le posizioni al Csm

Sul suo caso la commissione si è divisa e mercoledì verranno presentate al plenum del Csm due proposte di deliberazione: una, firmata dal consigliere relatore Michele Forziati (esponendo della corrente Unicost, a cui da sempre appartiene anche Cherchi), «innocentista», che chiede l’archiviazione del caso non essendoci stato nessun «appannamento del ruolo di procuratore»; l’altra, firmata dalle consigliera Mariafrancesca Abenavoli (Area) e Domenica Miele (Md), «colpevolista» che ne chiede addirittura il trasferimento ad altra sede per incompatibilità ambientale, senza incarico direttivo, e dunque tornando alle funzioni di «semplice» pm a un anno dalla pensione.

L’incidente dell’auto del dirigente della Sanità

Tutto parte dai guai giudiziari di Montisci, che come noto ha avuto diversi procedimenti penali (e condanne) a Padova. Ma soprattutto coinvolto nella «guerra» con il collega Cirnelli sul famoso incidente in cui nel 2016 morì Cesare Tiveron, investito dall’auto di servizio dell’allora segretario regionale della Sanità Domenico Mantoan. Montisci aveva affermato che l’uomo era deceduto prima per un malore, ma Cirnelli, per la famiglia, l’aveva smentito. Il primo articolo sulla vicenda – citato anche nelle carte del Csm – era uscito proprio sul Corriere del Veneto il 17 febbraio 2018, con i dubbi dei parenti. Un paio di settimane dopo c’era stata la firma della convenzione tra procura lagunare e istituto padovano, mentre Montisci era stato iscritto tra gli indagati il 26 giugno successivo e perquisito il 9 luglio. A inizio di quest’anno è arrivata la condanna a due anni.

Il messaggio e l’inchiesta

A far scattare l’inchiesta del Csm è stato il procuratore generale Federico Prato lo scorso novembre, dopo aver letto la notizia che nel corso del processo era emerso un messaggio Whatsapp del 25 febbraio 2018 in cui si parlava di una cena a cui avrebbero dovuto partecipare finanzieri, medici (Mantoan) e anche Cherchi (che però ha negato di essere andato) e Montisci. Poi era emersa anche la festa di compleanno di un avvocato padovano, a cui Cherchi e Montisci avevano partecipato seduti allo stesso tavolo, proprio all’indomani della perquisizione. Fatti per cui Prato si era detto «molto allarmato», così come molti altri colleghi.

Gli episodi emersi durante le indagini

Nel corso delle indagini del Csm emergono poi altri episodi. Come per esempio il richiamo fatto da Cherchi a un suo pm che nel 2021 aveva nominato Cirnelli invece di un padovano. «Ma che cosa facciamo noi con un protocollo se poi tu non lo segui? – gli aveva intimato – Se non provvedi tu, provvederò io». E il magistrato aveva cambiato. Oppure il richiamo fatto da un altro professionista dell’istituto, parlando con Montisci, al fatto che Cherchi avrebbe dovuto chiamare la pm Silvia Golin, titolare dei fascicoli contro di lui: «Le mandiamo siluri uno dietro l’altro», aveva detto Montisci.

Cherchi, audito due volte dal Csm, nella prima occasione aveva detto di conoscere Montisci, ma aveva omesso il dettaglio della cresima. Aveva spiegato che la convenzione serviva per ottimizzare sia i conferimenti delle autopsie che le spese. E che quando era emerso che Montisci era stato indagato, era stato tolto dalla lista dei medici legali.