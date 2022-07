Venezia restaura pavimento Piazza S.Marco da danni marea

La pavimentazione di Piazza San Marco, a Venezia, viene messa in sicurezza dopo i danni derivanti dall’acqua alta eccezionale del 2019. La Giunta comunale ha approvato una delibera che riguarda il progetto definitivo, comprensivo di quello di fattibilità tecnico economica, per il ripristino delle parti lesionate.

Brugnaro

Si prevede una serie di interventi di restauro e consolidamento delle porzioni di pavimentazioni della Piazza e della Piazzetta San Marco a completare un’altra serie di lavori analoghi programmati dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche. In particolare si andrà ad intervenire con una cinquantina di microinterventi che interesseranno circa 4.700 metri quadrati di pavimentazioni in masegni di trachite e 630 metri lineari di fasce decorative in pietra d’Istria. Un’opera che avrà una durata complessiva di 19 mesi finanziata con uno stanziamento di 2,7 milioni di euro di contributi statali e che verrà realizzato in modo tale da ridurre al minimo l’impatto sulla piazza e sui plateatici. Proprio con questo obiettivo è prevista la creazione di un ‘campo base’ in prossimità del campanile in modo da poter organizzare un supporto logistico baricentrico rispetto alle aree di intervento. Per quanto riguarda le attività queste dovranno procedere con cantieri mobili leggeri per contenere al massimo le occupazioni. “Dopo aver approvato nella scorsa Giunta i lavori di consolidamento delle rive alle Zattere e alla Giudecca per un totale di 1 milione di investimenti – commenta il sindaco Luigi Brugnaro – e aver stanziato 6,1 milioni per la messa in sicurezza, il ripristino, e il consolidamento della pavimentazione in Riva Sette Martiri a Venezia, ora procediamo con un altro importante intervento che riguarda la Piazza San Marco. Una serie di interventi che si realizzeranno a completamento di altri interventi eseguiti da parte del Provveditorato così da ripristinare la pavimentazione lapidea danneggiata a causa dell’erosione del sottofondo, ripristinare la corretta messa in quota dei masegni interessati dai fenomeni di avvallamento, garantire il corretto deflusso delle acquee meteoriche”. Un percorso, assicura, “che sarà portato avanti in piena sintonia con le attività della Piazza di modo che queste possano continuare a lavorare anche durante lo svolgimento dei lavori”.