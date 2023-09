Venezia, rissa “western” tra camerieri e turisti

Calci, ceffoni e una sedia agitata per aria (sembrerebbe usata come barriera di protezione e non di attacco). È stato un video, diventato virale sul web, a ritrarre la rissa avvenuta giovedì al caffè Chioggia in piazza San Marco a Venezia. Ne ha condensato le botte e gli spintoni in dieci, quindici secondi al massimo, restituendo una triste e inusuale scena di violenza consumata proprio nel «salotto» di Venezia. Da una parte ci sono quattro clienti stranieri, tutti uomini e adulti, dall’altra almeno sette camerieri dello storico caffè, in divisa. «In piazza San Marco non credo si siano mai viste scene del genere – commenta l’assessore comunale al Commercio, Sebastiano Costalonga – nonostante la maleducazione di certi turisti abbia davvero superato i limiti, niente di simile deve ripresentarsi». L’imbarazzo e lo scalpore nati intorno all’accaduto non sembrano smentirlo.

Il diverbio per la fila per il bagno

Intanto l’inarrestabile tam-tam delle riprese sta veicolando nel mondo un’immagine sgradevole di Venezia per una discussione che si è accesa durante il giorno, all’improvviso. I quattro uomini in questione si sarebbero avvicinati alla coda dei clienti del caffè in attesa di usufruire dei servizi igienici, e li avrebbero superati senza riserbo, ricevendo un primo invito da parte dei camerieri a rispettare la fila. Dopo averlo platealmente ignorato, sarebbe arrivata una seconda richiesta più esplicita (che ha però sortito l’effetto di miccia) da chi era in turno di lavoro, visto che non avevano nemmeno consumato una bibita. In un attimo gli stranieri avrebbero alzato le mani, spintonato i camerieri fino a trovarsi in mezzo ai tavolini, e cercato di scagliare una sedia di fronte all’orchestrina che suonava. Il tutto a portata di videocamera dei passanti e senza che ci fosse il tempo di chiamare la polizia.

L’assessore: «Inaccettabile violenza»

«Ai dipendenti dei caffè di piazza San Marco è richiesta un’altissima professionalità, fin dall’abbigliamento che sono tenuti a indossare – ricorda l’assessore Costalonga -. Sono il biglietto da visita dei locali storici che rappresentano la città, in prima linea per il decoro che si addice al luogo. Non posso dubitare che abbiano agito in risposta a una inaccettabile violenza innescata dai turisti, certamente esagerando». Il filmato mostra gli ultimi istanti del contrasto, tragicamente degno de «Le baruffe chiozzotte» del Goldoni. La sedia che avrebbe sollevato per le gambe uno dei turisti viene mantenuta come scudo da uno dei camerieri, i toni si alzano e scaldano ulteriormente con alcuni colleghi che allontano in malo modo gli altri tre presunti clienti che a loro volta replicano aggressivi.

Nel caos di schiaffi e percosse, il resto del personale cerca di moderare la situazione e la litigata finisce con l’ultimo colpo incassato da uno degli stranieri.

Turismo «cafone»

Lunedì i camerieri coinvolti hanno preferito non ripercorrere quegli istanti che le immagini hanno nel frattempo reso noti. «Il venire alle mani è sempre da condannare e la triste realtà è che chi lavora a stretto contatto con il pubblico deve cercare di stemperare la tensione – nota Claudio Vernier, titolare del caffè gelateria Al Todaro (situato accanto al Caffé Chioggia, gestito da Sebastiano De Zotti) e presidente dell’Associazione Piazza San Marco -. La città è cambiata, il “turismo cafone” è ovunque e porta all’esasperazione con esiti che compromettono la stessa immagine di Venezia all’estero». Resta fiducioso Costalonga, al lavoro con l’amministrazione per attrarre turismo di qualità e monitorare il territorio. «I controlli delle autorità -sottolinea l’assessore – ci sono ma sfortunatamente l’arroganza o scortesia di molti avventori è all’ordine del giorno. Lasciando San Marco, non mancano i clienti che si accomodano nei plateatici dei bar di altri sestieri a torso nudo, come fossero in spiaggia».