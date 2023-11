Venezia, Roberto Rossetto nuovo presidente dell’Autorità per la laguna

Accordo per l’Autorità per la laguna di Venezia: il presidente sarà Roberto Rossetto. La scelta è frutto dell’indicazione del Mit di Matteo Salvini, condivisa con il ministro Gilberto Pichetto Fratin e il sindaco della città Luigi Brugnaro. Salvini ha espresso grande soddisfazione: «Il dottor Rossetto è competente e con solido curriculum: ha esperienza e professionalità specifiche anche in ambito territoriale e ambientale che possono essere di particolare interesse ed utilità per la gestione di un sistema altamente complesso come quello della Laguna di Venezia, con varie peculiarità di grande valore, ma anche di fragilità. Mi piace sottolineare, peraltro, la piena condivisione e la totale sintonia con gli altri attori istituzionali, a partire dal sindaco».

La collaborazione con Salvini

«Quella di Rossetto è una nomina d’intesa con il Ministro Salvini, con il quale c’è piena e fattiva collaborazione. L’abbiamo scelto perché è un professionista preparato e stimato. – ha dichiarato il sindaco della Città metropolitana Luigi Brugnaro – La nuova Autorità per la laguna è di fondamentale importanza per il futuro di Venezia: non c’è solo la gestione del Mose, è necessario anche alzare le rive, garantire la pulizia dei canali, approvare il piano triennale per la tutela della laguna e coordinarne gli interventi». Così una nota del Mit.

Il commento di Zaia

La salvaguardia di Venezia e della sua laguna «è un tema imprescindibile dal punto di vista ambientale ma anche identitario per il rispetto che dobbiamo alla città simbolo della nostra storia. L’impegno che attende il dottor Rossetto è di alta responsabilità e di grande professionalità». Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, si complimenta con Roberto Rossetto che sarà presidente dell’Autorità per la laguna di Venezia su indicazione del Ministro alle Infrastrutture e Trasporti, condivisa da con quello dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e il sindaco del capoluogo lagunare. «A lui esprimo le mie congratulazioni – aggiunge – e auguro buon lavoro nel nuovo incarico che certamente saprà affrontare sulla scorta della sua grande esperienza». Rinnovando l’augurio di un proficuo lavoro, conclude il governatore, «confermo la totale collaborazione istituzionale da parte della Regione, consapevole che laguna di Venezia è un patrimonio di tutti e unico al mondo anche per l’alto livello di complessità che richiedono gli interventi nella sua tutela».