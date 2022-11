Venezia, traffico paralizzato sul Ponte della Libertà: coda chilometrica fino a Mestre per i lavori del sottopasso. La strada riapre lunedì alle 6

Traffico bloccato sul Ponte della Libertà a causa dei lavori in corso per la realizzazione del sottopasso ferroviario alla stazione di Porto Marghera. La chiusura di via Libertà, la strada principale che collega Venezia a Mestre, ha costretto tutti i veicoli in uscita dal centro storico a passare sul cavalcavia di San Giuliano e nel centro di Mestre per raggiungere le autostrade. La coda arriva a San Giuliano.

Il caos

A complicare la situazione, l’aumento del traffico dovuto al giorno festivo e alla ricorrenza della Festa della Salute. Già ieri i parcheggi di piazzale Roma erano tutti pieni. Via Libertà riaprirà alle ore 6 di mattina di lunedì 21 novembre.