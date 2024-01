Venezia, trovato morto Roberto Barbiero scomparso alla vigilia della pensione: nelle tasche aveva 800 euro

È stato ritrovato senza vita, sul ciglio di una strada che attraversa la zona industriale di Marghera, il 64enne Roberto Barbiero, conosciuto da tutti come Willy, di cui si era persa ogni traccia lo scorso 21 dicembre. Residente nel quartiere Bissuola di Mestre, da circa 30 anni lavorava come dipendente al centro di smistamento delle Poste di Tessera: in tutti questi anni non era mai successo rimanesse assente da lavoro un solo giorno senza presentare una giustificazione. È stata proprio questa sua assenza ad aver allarmato i colleghi di lavoro, i quali, sapendo che l’uomo viveva solo da tempo e non aveva famiglia, hanno subito avvisato le forze dell’ordine affinché si mettessero sulle sue tracce.

Non è stata una rapina

Che la causa della sua morte possa essere stata una rapina è ormai una pista esclusa: dai primi accertamenti sul suo corpo non sono stati individuati segni di violenza, inoltre nel portafoglio che teneva in tasca sono stati rinvenuti circa 800 euro. Ad aver ritrovato il corpo lungo via della Pila è stato un automobilista che subito lo ha segnalato alle forze dell’ordine le quali, dopo averlo identificato, hanno informato il magistrato che ha richiesto l’intervento del medico legale e della polizia scientifica. La causa del decesso al momento è ancora oscura: fare chiarezza ora spetta all’autopsia. «I suoi colleghi temevano si potesse essere sentito male in casa e non fosse riuscito ad avvisare nessuno – dichiara Arduin, un amico di Willy fin dai tempi delle medie – per questo hanno chiesto anche ai vigili del fuoco di provare a fare irruzione nella sua casa. Ho sperato fino all’ultimo che questa vicenda potesse concludersi con un lieto fine». Dell’uomo però all’interno di quella casa in cui per buona parte della sua vita aveva vissuto la madre, scomparsa appena un paio d’anni fa, non c’era traccia così come di un biglietto o un messaggio che potesse avvalorare la pista di un allontanamento volontario e premeditato.

Vicino alla pensione

Il 9 gennaio Barbiero sarebbe andato in pensione, poco prima di sparire aveva infatti terminato di firmare tutti i documenti necessari e i suoi conoscenti temono che anche questo prossimo allontanamento dall’ambiente lavorativo possa averlo gettato nello sconforto. «Tempo fa aveva anche una compagna con cui però dopo poco tempo aveva chiudo ogni rapporto – spiega l’amico – è sempre stato una persona molto riservata e taciturna, le persone con cui aveva legato di più erano i suoi colleghi di lavoro e forse il pensiero di perdere quella quotidianità che aveva instaurato con loro gli faceva paura. Ciò che più mi stupisce è il luogo in cui è stato ritrovato: lui frequentava i quartieri Bissuola e Pertini, a Marghera non aveva conoscenti, luoghi che frequentasse o altri motivi per andare. In più quella è una via “di sbandati”, non faccio che pensare a quale pensiero posa averlo condotto lì. Ultimamente poi lo vedevo dimagrito, aveva lasciato crescere la barba, era più trasandato, come se si fosse lasciato andare. Ci vedeva male, avrebbe dovuto operarsi alle cataratte ragion per cui inciampava spesso, ma non si era rivolto ad alcun medico».