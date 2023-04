Venezia, tuffi e parkour, la sfida al sindaco (taggato sui social): «Verso casa senza nessun arresto»

«Ce l’abbiamo fatta, andiamo via da Venezia con zero arresti», è la didascalia della foto dell’oblò dall’aereo con cui stanno partendo, direzione Gran Bretagna. È passata appena una settimana dal tuffo da un palazzo di tre piani di campo San Pantalon in rio Novo che ha fatto il giro del mondo: il suo autore e i «complici» video maker hanno postato tutto la sera del 31 marzo sui social e su YouTube. Video, reel e storie: non solo una ricostruzione secondo dopo secondo del tuffo di tre piani, ma tutte le «scorribande» del gruppo. Ed è spuntato anche un tuffo notturno dal ponte di Rialto, con tanto di sfida al sindaco Luigi Brugnaro, che viene deliberatamente taggato nella storia Instagram. «Sorry little man, hope you don’t mind but I jumped off your main bridge» («Scusa piccolo uomo, spero non ti dispiaccia ma mi sono tuffato dal ponte più importante»), scrive il tuffatore, che sui social usa il nickname «ale.phat» (descrivendosi come un ventenne spagnolo) prima di togliersi la felpa e gettarsi nelle acque scure del Canal Grande. Viene anche motivata la pubblicazione dei video, sempre su Instagram: «Tutto questo perché la polizia locale (e non solo) ha le antenne puntate sul web e al primo indizio di una pubblicazione la grande caccia avrà inizio». Adesso però le forze dell’ordine valuteranno i profili penali per danni alla città.

Il collettivo inglese di parkour

Intanto nel video si rivede il tuffo dal palazzo di San Pantalon nella sezione «L’ultimo giorno a Venezia», compresi gli attimi prima del salto. «Non abbiamo molto tempo, siamo venuti qui di mattino presto perché poi si affolla», spiega uno dei «complici», che si taggano sui social come «team_phat», collettivo di parkour basato a Londra. Poi, lo sguardo si concentra su «ale» che si arrampica sull’impalcatura, tenendo poi a sua volta in mano la telecamera e mostrando da dove salterà e quanto questo sarà rischioso: «Qui passano costantemente barche», spiega. Ecco il tuffo, ripreso da più angolazioni: si sente anche l’uomo che grida da riva «l’acqua è bassa». «Queste persone sono così arrabbiate, mi stanno filmando», dice il tuffatore riemergendo dall’acqua, asciugandosi e rimettendosi i vestiti come se nulla fosse. L’hashtag utilizzato è eloquente: #deathdiving, forma di freestyle estremo nata in Norvegia che consiste nel tuffarsi dall’alto saltando con le braccia tese, atterrando in una posizione a palla di cannone o di gambero. Il record mondiale è proprio nelle mani dei norvegesi: 31,3 metri.

La polizia: riprendere e postare sui social è inutile, chiamateci

Ma le beffe continuano: nel video di 19 minuti caricato su YouTube, il gruppo si filma anche mentre mangia pizza dai cartoni seduti a terra tra ponti e campielli, oltre alle sfide di parkour saltando da una balaustra all’altra dei ponti sorvolando i canali. Il titolo del video? «Defying the mayor’s warnings» («Sfidando gli avvertimenti del sindaco»), mentre nella descrizione si invitano gli spettatori a seguire la tre giorni «selvaggia» a Venezia, una città che «hates it» («lo odia»). In una storia viene anche mostrata una barca della polizia che passa con i lampeggianti a San Basilio, mentre loro tirano un sospiro di sollievo dall’altra parte del canale in Giudecca. Intanto, sempre il 31 marzo, altro episodio di turismo cafone con il bagno in perizoma e topless in rio Terà Ognissanti a Dorsoduro. Il Comando della polizia locale mentre verifica i profili per multare i responsabili lancia un appello. «Riprendere e postare sui social è inutile. Chiediamo la collaborazione della città: chiamateci per il bene della città».