A Mestre la protesta contro il Green pass non attecchisce

Una cinquantina di No vax, due portuali di Trieste e un cane. Nuovo pomeriggio di protesta, in formato ridotto, ieri pomeriggio in piazza Ferretto a Mestre. “Ci sono anche i portuali di Trieste” l’annuncio urlato al microfono da Maria Teresa Turetta, coordinatrice regionale del sindacato Cub, organizzatore della manifestazione. In realtà ci sono solo loro, o poco più.

I duri e puri

Si sono riuniti in piazza Ferretto distribuendo ai partecipanti gli articoli della Costituzione. Anche il 32, quello che consente alla legge di imporre determinati trattamenti sanitari. Continuano a parlare di dittatura sanitaria, ribadiscono la loro contrarietà al Green pass e si dicono preoccupati pensando all’annunciata estensione delle vaccinazioni anche ai bambini tra i 5 e gli 11 anni.

Soli come un cane. Anzi, con un cane

“I nostri bambini sono a rischio” urla uno dei portuali, ricevendo l’applauso del piccolo pubblico. Intanto il cane No vax tiene banco, transitando per la piazza con la mascherina e il cartello “No green pass”. Nel resto della piazza, la gente cammina, lo vede, si ferma ad ascoltare e poi tira dritto.