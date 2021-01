Addio Alberto Polo, sindaco buono

Il sindaco Alberto Polo, 46 anni, è morto ieri mattina all’ospedale di Mirano dove era stato ricoverato la scorsa domenica a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Era malato di tumore dall’estate del 2019 e in tutti questi mesi con grande forza aveva lottato e continuato a fare il sindaco con energia e capacità amministrativa. Polo era stato rieletto appena lo scorso settembre a primo cittadino.

Chi era

Polo era un funzionario di una fondazione culturale a Venezia e si occupava anche di gestione del patrimonio librario e archiviazione. Laureato in Lettere era anche un grande conoscitore e appassionato di musica. Si era diplomato infatti al Conservatorio ed era maestro di pianoforte. «Si è spento in tarda mattinata il sindaco di Dolo» si legge nella nota ufficiale diramata ieri dall’ufficio stampa del Comune «Alberto Polo era stato portato domenica all’ospedale di Mirano, per complicazioni relative alla malattia contro la quale combatteva da circa un anno e mezzo. Se n’è andato con grande serenità, senza sofferenza, accompagnato dai suoi cari, presso la struttura sanitaria che in tutto questo periodo si è presa cura di lui con umanità e professionalità.

L’ultima apparizione

Lo scorso 29 dicembre Alberto Polo ha presieduto il consiglio comunale e il 31 dicembre ha salutato i suoi concittadini con un videomessaggio in cui faceva gli auguri e chiedeva senso di responsabilità. La giunta, i consiglieri e il personale del Comune si stringono intorno alla moglie Claudia e ai figli Adelaide e Gherardo». Lascia anche i genitori Giuseppe e Antonietta. Alberto Polo risiedeva con la famiglia in via Leopardi al civico 6. Da tutta la politica un toccante ricordo a chi si era fatto apprezzare per la propria persona al di là del colore politico. I funerali saranno celebrati sabato alle 9 nel Duomo di San Rocco.