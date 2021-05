Assembramento in fondamenta, a Venezia scattano controlli e multe

Non è tutto oro quel che luccica. Se da un lato Venezia si riprende i turisti, dall’altro la legge fa il suo dovere. Assembramenti nella zona degli Ormesini. Intervento della polizia locale che ha identificato alcune persone tra clienti e baristi. L’intervento è scattato verso le 18.15 lungo la fondamenta degli Ormesini, nel sestiere di Cannaregio, dove si raccolgono alcuni dei locali della movida.

Scattano le multe

Non si sa se sia stato trovato qualcuno all’interno o se gli agenti abbiano giudicato in atto un assembramento non autorizzato, fatto sta che hanno proceduto a identificare alcune persone. Secondo i primi dati sono state elevate tre multe. La fondamenta degli Ormesini è tra le zone che la polizia locale può chiudere dalle 15 alle 22 per i primi due fine settimana di maggio. Questo è possibile grazie all’ordinanza firmata dal sindaco per alcune zone specifiche del centro storico e Mestre.