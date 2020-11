Bazzaro e la legge speciale

Riceviamo e pubblichiamo. “La richiesta che rivolgiamo al governo è di riconoscere il rifinanziamento della Legge speciale per Venezia per un importo di 150 milioni per i prossimi 10 anni. Denaro che serve oggi come non mai alla città e ai veneziani. Una richiesta di aiuto che condividiamo con l’opposizione: facciamo squadra per il bene della nostra città.

La dichiarazione

Da deputato mi batterò per ottenere questo rifinanziamento e per la soluzione di alcuni problemi urgenti che riguardano Venezia, chiedo però la collaborazione di chi fa parte della stessa compagine dell’attuale governo come il sottosegretario Baretta. L’obiettivo della nostra amministrazione è chiaro: estendere la possibilità di utilizzare i fondi anche per misure che sostengano la residenzialità e il rilancio delle attività produttive del centro storico e aziende che investono in loco ovvero per i privati per ristrutturare, per gli artigiani e i commercianti, per rinnovare le imbarcazioni, per il trasporto pubblico locale”.



Lo dichiara il deputato veneziano della Lega e consigliere comunale di Venezia Alex Bazzaro.