Benvenuto a Giuseppe Peluso

E’ stato accolto ieri mattina in Municipio il nuovo dirigente dell’Istituto Comprensivo Margherita Hack, Giuseppe Peluso. A dargli il benvenuto il sindaco Martina Vesnaver assieme alla consigliera delegata Bertilla Mason, con il vicesindaco Piazzi e la responsabile del settore cultura e istruzione Paola Marchetti.

L’arrivo

Giuseppe Peluso arriva a coprire il posto lasciato dalla dottoressa Boscolo, dopo solo un anno, che però è stato un anno molto positivo per la scuola e chi la vive, a detta di tutti gli attori coinvolti. Arriva dall’insegnamento alla scuola secondaria di 1 grado di Camponogara il professor Peluso, 35 anni, al suo primo incarico in qualità di Dirigente.

Le sue parole

“Porterò avanti il percorso intrapreso dalla Dottoressa Boscolo – spiega il prof. Peluso – con cui ho fatto un passaggio di consegne, persona che conosco bene, di cui ho molta stima e che lo scorso anno ha costruito tantissimo per la scuola di Spinea. Sono felice di prendere questa eredità e fiducioso di poter seguire la strada da lei intrapresa.” E’ felice anche per la “realtà che ho trovato – prosegue – un clima positivo, di grande collaborazione. Stesso clima che ho trovato nel rapporto con l’Amministrazione, che ringrazio per questo incontro di benvenuto, molto apprezzato”.

Il sindaco

Dello stesso avviso sindaco e delegata, felici dell’incontro col professor Peluso e pronte col suo stesso atteggiamento positivo per l’inizio del nuovo anno scolastico. A tal proposito, sono stati ricordati anche i molti lavori di manutenzioni ordinarie e straordinarie fatti e in corso al momento, su molti plessi, a testimoniare l’importanza che l’amministrazione dà alla scuola come luogo, anche fisico, dove si costruisce il futuro della comunità di Spinea.