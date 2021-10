Bibione, scarcerato Giuseppe Morsanuto

Gli Avv.ti Sara Frattolin del Foro di Udine e Angela Grego del Foro di Pordenone, difensori del sig. Giuseppe Morsanuto con soddisfazione annunciano l’accoglimento della richiesta di riesame della misura cautelare personale da parte del Tribunale delle Libertà di Trieste, con immediata liberazione del sig. Morsanuto.

Morsanuto innocente

“Pur in attesa di leggere con attenzione le motivazioni dell’ordinanza – fanno sapere i legali -, si evidenzia l’esclusione, da parte del Tribunale, delle ipotesi delittuose così come configurate dal P.M.”.

Le dimissioni per evitare le speculazioni

“Il sig. Morsanuto ha in ogni caso deciso spontaneamente di dimettersi da ogni incarico in capo alla Confcommercio – proseguono gli Avvocati – per evitare speculazioni e per consentire all’Associazione di operare con serenità, come sempre ha fatto, nel pieno rispetto della legalità”. “Si ribadisce la piena fiducia nella magistratura e si resta in attesa di una pronta definizione della vicenda giudiziaria in essere – hanno concluso”.