Bibione, sicurezza: gli agenti usano le body-cam (telecamere portatili)

Potenziamento della sicurezza a Bibione con la stagione estiva iniziata. Da due settimane circa gli agenti della polizia locale hanno in dotazione le “body-cam” una nuova proposta tecnologica presentata nel gennaio scorso in Delegazione comunale nel corso dell’illustrazione di nuovi progetti legati alle politiche della sicurezza.

Codognotto

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di San Michele al T./Bibione Pasqualino Codognotto: “E’ un servizio in più a favore dei turisti e i cittadini della nostra realtà balneare specialmente in questo periodo in cui la spiaggia è presa d’assalto. Fortunatamente a Bibione non si registrano grossi problemi per quanto riguarda l’ordine pubblico, però è fondamentale tenere alta la guardia, garantire servizi sempre più tecnologici anche per facilitare il lavoro delle nostre forze dell’ordine”.

La bodi cam





Si tratta di una telecamera portatile, facile da utilizzare, che gli agenti potranno attivare immediatamente premendo un tasto quando valuteranno di trovarsi in situazioni conflittuali che necessitano di un particolare monitoraggio, per una successiva corretta ricostruzione degli eventi. Inoltre potrà essere utilizzata in occasione di pubbliche manifestazioni al fine di monitorare situazioni che potrebbero creare problemi di ordine pubblico.