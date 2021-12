Capodanno: i divieti in vigore (anche) nella notte di san Silvestro

Il Comando della Polizia locale ricorda, con una nota, che, anche nella notte di san Silvestro restano in vigore obblighi e divieti previsti dal regolamento comunale di Polizia e Sicurezza urbana.

I divieti

Tra essi i divieti di: sporcare o lordare luoghi pubblici (art. 16); compiere atti contrari al decoro in relazione alla pulizia personale ed all’espletamento dei bisogni corporali ( art. 31); sedersi o sdraiarsi per terra o su monumenti, vere da pozze o in luoghi dove si costituisce ostacoli alla libera circolazione dei pedoni (art. 33); entrare e/o danneggiare aiuole, piante e alberi (art. 37); rompere vetri in aree pubbliche (art. 45); provocare emissioni di fumi e polvere (art. 63).

I fuochi

E’ altresì vietato accendere fuochi pirotecnici esplodenti di qualsiasi natura (art. 60); recare disturbo della quiete e del riposo: in particolare, in piazza San Marco, piazza Ferretto e via Palazzo a Mestre non si possono utilizzare apparecchi riproduttori di musica ne eseguire canti o balli (art. 65).

Alcol e bevande

Riguardo al consumo di alimenti e bevande restano vigenti i divieti di consumarli seduti in luoghi pubblici o adibiti al pubblico passaggio, e in recipienti non idonei (art. 32).

Divieto

Infine, per quanto concerne gli alcolici, dopo le ore 20, è vietato: venderli, per l’asporto; nonché il trasporto di essi volto alla loro consumazione in aree o spazi pubblici (art. 35).