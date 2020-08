Comunali a Venezia: la Lega si presenta

“Diventeremo il primo partito a Venezia. Dal 1993 dopo la vittoria sfumata di Mariconda, a Venezia abbiamo sempre avuto un ruolo marginale ma ora la situazione è cambiata”. L’ex ministro e segretario veneto del Carroccio Lorenzo Fontana assieme al responsabile provinciale, e commissario, Andrea Tomaello (indicato come il probabile vicesindaco di Luigi Brugnaro) suonano la carica ai 36 candidati della lista per le elezioni comunali di Venezia della Lega.

Il capolista alle comunali

Capolista il deputato Alex Bazzaro, ai primi posti i due consiglieri uscenti Giovanni Giusto e Silvana Tosi, poi una lista di iscritti di varie zone del territorio, con tanti giovani ma anche inserti dal mondo del sindacato, come il segretario veneto Ugl Sebastiano Costalonga, vicino al gallerista Roberto Zamberlan, l’assessore a Mogliano Enrico Maria Pavan, Amedea Linassi medico, l’infermiera Paola Caccin, l’ex poliziotto Stefano Stocco, Patricia Springolo ricercatrice a Ca’ Foscari, il manager Riccardo Ventura.

Il sogno

L’obiettivo è presto detto: la Lega, trainata dall’effetto Zaia alle regionali, punta a diventare il primo partito a Venezia, espugnando il centro storico storicamente “rosso” e portare in maggioranza almeno 8 consiglieri. Anche se il sogno è arrivare a dieci. Per contare, spiega il partito, nella amministrazione Brugnaro dove il partito di Salvini conta di avere in caso di vittoria deleghe su settori di rilievi come sicurezza, commercio, sociale.

La lista della Lega Nord