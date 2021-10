Confermato a Dolo il sindaco Gianluigi Naletto

Gianluigi Naletto è il sindaco della città di Dolo. Continuità con la “Città gentile” per il sindaco reggente, dopo la scomparsa prematura del primo cittadino Alberto Polo a gennaio scorso. Seguono nell’ordine le altre liste: Fabio Dei Rossi per il centrodestra unito, Carlotta Vazzoler per “Dolo città della fiducia” (Progetto Comune) ed Emilio Zen con il “Ponte del Dolo”.

Nel segno della continuità di Polo

Come Naletto aveva anticipato, l’amministrazione continuerà il lavoro fatto in Riviera: la salute, l’ambiente, il turismo e le attività produttive tra le priorità del Comune, oltre al lavoro con le associazioni e le categorie. Dolo, aveva spiega il vicesindaco, «dovrà essere una città saggia, che educa alla sensibilità per compiere il bene comune».