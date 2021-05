Contagi in calo nell’Usl 4, ora la sfida della vaccinazione nelle aziende

Luci e ombre tra i numeri forniti dall’Usl 4 del Veneto Orientale. Mentre i contagi sono in calo ed è forte l’impulso alla campagna vaccinale, tant’è che i vaccinati sono già 83 mila e 3 mila solo nella giornata di ieri, i problemi sono soprattutto nella fascia tra i 60 e i 69 anni con 10 mila persone che non si sono ancora presentate alla chiamata. L’Usl, quindi, lancia un appello per sensibilizzare gli indecisi e i dubbiosi. Altra questione rilevata dal dg Filippi sono i 709 positivi nell’ultimo computo giornaliero, con un terzo di questi che però è in età scolare. È la conferma, questa, dell’alto numero dei positivi in classe.

Sfida al turismo

Per quanto riguarda i prossimi giorni, la prossima sfida sarà la vaccinazione nelle aziende e la campagna per quanto riguarda il turismo, che solo sul litorale coinvolgerà 60 mila addetti.