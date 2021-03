Dal Comune di Trebaseleghe una lettera ai cittadini

Riceviamo e pubblichiamo. Dopo aver ricevuto da parte di un comitato di genitori una petizione firmata da 762 persone riguardante la scuola di Fossalta, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno inviare una lettera a tutte le famiglie della frazione per spiegare la situazione e rispondere alla richiesta dei cittadini:

Il comune

“Cari genitori e cittadini,

Ho ricevuto la vostra petizione e raccolta firme per perorare la formazione della classe prima nel plesso di Fossalta e sono qui a ringraziarvi del vostro interessamento e ad assicurarvi che avete me e tutta l’Amministrazione Comunale dalla vostra parte!

Fin dall’inizio del nostro mandato ci siamo impegnati pubblicamente a sostenere e garantire la piena funzionalità delle scuole in tutte le frazioni di Trebaseleghe.

Come voi, penso che le scuole del paese siano un bene prezioso sia per i bambini, che maturano un senso di appartenenza e di identità utile per la loro solidità psicologica, sia per la coesione sociale della comunità: “Per crescere un bambino serve un intero villaggio”.

Il problema

Da alcuni anni il calo demografico mette in crisi la formazione delle classi nelle frazioni: nascono pochi bambini e, poiché sono richiesti almeno 15 bambini per formare una classe, si devono accorpare le iscrizioni. È una criticità che riguarda tutte le frazioni e che sappiamo già si ripresenterà negli anni a venire, in base ai dati che abbiamo sui nuovi nati.

3 anni fa é stata a rischio la partenza della prima a Silvelle, 2 anni fa a Sant’Ambrogio (risoltasi con la formazione di una pluriclasse), l’anno scorso proprio a Fossalta (risoltasi con l’iscrizione di alcuni bambini da fuori) e quest’anno sia Fossalta sia Sant’Ambrogio hanno difficoltà a raggiungere il numero minimo.

Per esempio a Fossalta risultano residenti 9 bambini nati nel 2015 che frequenteranno la prima elementare a settembre, ma solo 4 di loro si sono iscritti a Fossalta: attualmente risultano solo 6 iscritti (2 bambini vengono da fuori paese). Sarà necessario inserirli a Trebaseleghe a meno che altre famiglie scelgano di portare i loro bambini a Fossalta, come è successo a Sant’Ambrogio dove si sono raggiunte 16 iscrizioni con solo 11 bambini residenti.

Come sapete la scelta di dove iscrivere il proprio figlio spetta esclusivamente ai genitori ma il numero minimo per far partire la classe è imposto per legge.

Il plesso?

Nonostante qualcuno proponga l’accorpamento dei plessi scolastici in un’unica sede, come è stato fatti in comuni vicini, questa Amministrazione continua a preferire e sostenere l’apertura delle scuole anche nelle frazioni.

In diversi incontri, in presenza e/o da remoto, con i genitori delle future prime anche noi Amministratori abbiamo raccomandato e suggerito di scegliere i piccoli plessi, dove i bambini vengono ben seguiti, da docenti esperti e in un clima più famigliare.

Abbiamo incontrato più volte i comitati dei genitori e discusso con loro ogni possibile iniziativa per incentivare tale scelta e il modo di sostenerla.

Abbiamo analizzato e contattato privatamente famiglie che avrebbero potuto cambiare la loro scelta per riequilibrare i numeri nei plessi scolastici; abbiamo incontrato singoli genitori x rilevare ogni loro specifica esigenza.

Abbiamo condiviso con la Scuola ogni idea e azione per mantenere il numero delle classi. Con il Dirigente scolastico abbiamo scritto e incontrato i responsabili di uffici scolastici provinciali e regionali perorando le necessità e le specificità del nostro territorio. Siamo disponibili ad adattare il trasporto scolastico (che ricordo è attualmente garantito a tutti i bambini all’interno del territorio comunale) purché con un numero certo di utilizzatori.

L’investimento

Come Amministrazione, appena insediati, abbiamo investito oltre 850.000,00 euro nella palestra che andava rinnovata (servirà a tutti i cittadini ma prioritariamente alla scuola) e completato la pista ciclabile che collega il centro di Fossalta con Massanzago con un’ulteriore spesa di 180.000,00 euro.

Abbiamo investito nell’acquisto di attrezzature didattiche (LIM e strumenti informatici) ed adeguamenti sulla sicurezza e sulla connettività dei plessi delle frazioni; abbiamo sostenuto i maggiori costi causati dal Covid mantenendo i servizi scolastici.

Tutto questo per rendere il complesso scolastico di Fossalta più accogliente, facilmente raggiungibile ed adeguato alle necessità didattiche.

Per questo è con un pizzico di amarezza che ricevo le accuse di “scarso impegno” che mi vengono rivolte dal comitato dei genitori su tale questione: chi dice o scrive che questa amministrazione vuole chiudere la scuola di Fossalta racconta semplicemente falsità.

Io sarò ancora più dispiaciuta di voi se non si riuscirà a far partire la classe prima di Fossalta, perché da sempre la scuola, l’educazione, la cultura sono al centro del mio servizio pubblico, tanto più ora, da sindaco.

La speranza

In ogni caso la classe prima può ancora essere formata se si aggiungeranno iscrizioni in numero sufficiente: quindi rinnovo l’invito a tutti i genitori interessati a considerare nella loro scelta il plesso di Fossalta e invito tutti i cittadini a dare contributi di idee o proposte concrete e percorribili per incentivare tale scelta.

Il nostro impegno “a mettere in campo tutte la azioni possibili… al fine di garantire che la primaria di Fossalta resti aperta” c’è e c’è sempre stato!”