Diana Nardo imprenditrice di successo

C’è anche il suo “tocco” nel successo dell’azienda. Parliamo di Diana Nardo, da oltre 40 anni nel commercio e nel mondo del vino. Ha iniziato giovane nell’attività di famiglia per poi entrare a far parte della squadra vincente dei Vini Nadal (azienda nata nel 1925) e tuttora attiva a Santa Lucia di Piave.

Una questione di famiglia

Assieme al marito Valerio Nadal ed ai figli Alberto ed Enrico, Diana continua a seguire l’impresa con successo in tutte le sue fasi. Diana Nardo in merito ha sottolineato: “la passione, la volontà, il sacrificio e la voglia di fare sono stati elementi vincenti per noi. Andiamo avanti perché ci attendono ulteriori ed importanti sfide in un mercato sempre più difficile ma allo stesso tempo avvincente”