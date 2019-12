Distributore di canapa a Mestre

Ci sono le inflorescenze, le caramelle e varie altre proposte aromatizzate a diversi gusti. Un servizio distributore fai-da-te, disponibile 24 ore su 24 che è già presente in molte altre città italiane. Come prendere un pacchetto di sigarette. Solo che il distributore automatico è di prodotti a base di canapa, presente in concentrazioni consentite dalla legge. La vetrina che da qualche giorno è stata allestita in via Circonvallazione, a due passi dall’ex Umberto I, richiama gli sguardi.

Il simbolo del distributore

Il mercato

Il meccanismo si integra all’apertura di negozi di prodotti legati alla canapa. Ora sarà il mercato a dire se la proposta commerciale è gradita a mestrini e turisti.