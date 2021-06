Don Gianpiero Lauro: 25 anni di sacerdozio

Un traguardo importante per il parroco di Quarto d’Altino don Gianpiero Lauro: 25 anni fa inizia il suo percorso da sacerdote. Una vocazione giunta dopo tre anni di lavoro in banca e che li ha visto in servizio nelle parrocchie di Mestre della Cipressina, Catene quindi come parroco a La Favorita e nel 2013 a Quarto d’Altino. In terra altinate è parroco anche a Portegrandi e notevole è stato il suo impegno per arrivare alla conclusione dei lavori di ristrutturazione della chiesa di San Michele Arcangelo. Molto stimato dalla gente, dai volontari e catechisti

Il commento del vicesindaco

Cristina Baldoni vice sindaco di quarto d’altino: “don Gianpiero è il pastore in mezzo alla gente. Un uomo silenzioso e concreto che senza proclami segue i suoi parrocchiani. Un grazie per questi otto anni trascorsi con la gente e tra la gente come il vero buon pastore”