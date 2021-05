È attiva alla stazione di Venezia la postazione per tamponi gratuiti della Croce rossa

Iniziata ieri, alla stazione ferroviaria di Venezia, l’attività del nuovo punto tamponi allestito dalla Croce rossa: un servizio che permette a chiunque di sottoporsi gratuitamente a tampone rapido per l’individuazione del coronavirus e ricevere il risultato nel giro di una ventina di minuti. L’obiettivo, come spiegato dalla presidente della Cri veneziana Francesca Battan, è di riuscire ad intercettare non soltanto i passeggeri dei treni in arrivo e in partenza, ma anche i veneziani che, per vari motivi, non hanno modo di accedere alle normali attività di screening per il Covid-19.

Il servizio

Il servizio sarà attivo tutti i giorni per 12 ore, fino al 30 settembre, con la presenza di un medico, due infermieri, quattro volontari, un referente della postazione. Il progetto, che è attivo in dodici stazioni italiane, si chiama “Increasing Covid-19 mobile testing capacities” ed è realizzato in collaborazione con la Federazione internazionale delle società di Croce rossa e Mezzaluna Rossa ed il sostegno finanziario dell’Unione europea.

L’inaugurazione

All’inaugurazione presenti l’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, il questore Maurizio Masciopinto e il direttore sanitario Ulss 3 Giovanni Carretta. Venturini ha ringraziato la Croce rossa per l’impegno e il servizio a favore della città: «È bello sapere che possiamo contare sulla competenza e la disponibilità di così tante e qualificate persone. Questo nuovo servizio fa da importante corollario a quelli che abbiamo messo in campo in questi mesi: sarà un importante strumento per garantire sia la sicurezza di chi viaggia, ma anche dei cittadini veneziani».