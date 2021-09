Falsa maestra no vax colpita dal Covid:gravissima

«Il Covid non esiste»: così diceva pubblicamente, rivendicando il suo essere negazionista e contraria perfino all’uso della mascherina. Ora si trova ricoverata in terapia intensiva all’ospedale dell’Angelo di Mestre, intubata a causa di una forma particolarmente aggressiva di Covid-19, il virus che secondo lei era una pura macchinazione. Sabrina Pattarello, mestrina residente a Treviso di 45 anni, lotta tra la vita e la morte.

Chi è Sabrina

Alcuni mesi fa era balzata agli onori della cronaca ed era stata soprannominata “maestra no vax”. Quando insegnava (senza averne i titoli sui quali lei, solo diplomata in ragioneria) alle Giovanni XXIII di Treviso la donna aveva invitato i suoi alunni a togliersi la mascherina, cercando di convincerli dell’inutilità del presidio di protezione. Per questo motivo la 45enne, dopo le polemiche sollevate dai genitori dei ragazzi, era stata licenziata in tronco.

I suoi attacchi ai giornalisti “venduti”

La pseudo maestra era nota anche per aver partecipato a varie manifestazioni organizzate dai negazionisti nel settembre del 2020: durante uno di questi eventi, a Prato della Valle a Padova, era arrivata ad insultare e accusare i giornalisti di divulgare dati falsi sulla pandemia.