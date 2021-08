Il caso a Mestre: «Negato a mia figlia il richiamo anticipato»

Minorenne, si presenta con il papà nel punto vaccinale del PalaExpo, per chiedere (come annunciato giovedì dal presidente della Regione Luca Zaia) di anticipare il richiamo di Pfizer al 21esimo giorno e viene rispedita a casa. «I vigilantes non li hanno fatti nemmeno entrare. Eppure il presidente Zaia era stato estremamente chiaro, nel corso della sua conferenza stampa, aprendo a questa possibilità. Volevamo cogliere l’opportunità, consentendo a nostra figlia di completare il ciclo di profilassi un paio di settimane prima del previsto, invece ci è stato negato un nostro diritto», sostiene la mamma della regazza.

La versione del padre

«Quando siamo arrivati al PalaExpo, intorno alle 14,30, non c’era praticamente nessuno, infatti avevano persino chiuso il parcheggio coperto. I vigilantes sono stati estremamente precisi, ci hanno detto che la giornata era dedicata unicamente alle prime dosi ad accesso libero per i ragazzi tra i 12 e i 25 anni e per gli ultrasessantenni. Non c’è stato niente da fare. Siamo dovuti tornare a casa. Proveremo domattina (oggi, ndr) e, se non ci dovessero fare entrare nemmeno questa volta, dovremo aspettare il 27 agosto, la data in cui avevamo prenotato il richiamo, perché dobbiamo partire».

La risposta dell’Usl 3

L’Usl 3 risponde, negando l’accaduto e confermando invece l’apertura dell’hub, anche ieri, per i richiami anticipati, ad accesso libero: «ll punto vaccinale del PalaExpo era aperto, come pure domani (oggi, ndr), con decisione assunta nelle ultime ore per dare la massima disponibilità, secondo le indicazioni regionali, alle persone che intendono cogliere l’occasione della vaccinazione a libero accesso, senza prenotazione. Poiché non erano ipotizzabili le decine di vaccinazioni in accesso libero, nell’hub di Porto Marghera operava oggi un gruppo ridotto di operatori. Questi hanno accolto e vaccinato per tutta la giornata, secondo le indicazioni anche coloro che si presentavano per anticipare un appuntamento già prenotato; solo in un momento di particolare afflusso hanno chiesto ad alcune di queste persone di dare la precedenza agli utenti giunti ad accesso libero o di valutare di tornare lunedì».