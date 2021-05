Il sindaco di Martellago è indagato: «Usa l’auto del Comune per motivi personali»

La vicenda risale all’anno scorso, ma è venuta fuori un mese fa quando un anonimo ha inviato una lettera ai capigruppo consiliari rivelando che il sindaco Saccarola era indagato per aver utilizzato l’auto del Comune a uso personale.

La risposta di Saccarola

«Da quando sono sindaco di Martellago ho sempre messo davanti lo spirito di servizio e non ho mai lasciato spazio a interessi personali. Sono sereno». Così ha risposto Andrea Saccarola all’interrogazione presentata nella seduta di venerdì dalla minoranza (Unione Civica, Pd e Impegno Comune) sulla vicenda dell’uso della Toyota Yaris ibrida. In seguito alla lettera si era anche scoperto che Saccarola aveva ricevuto un avviso di garanzia e che il pm Stefano Buccini aveva chiesto al giudice per le indagini preliminari (Gip)di archiviare il caso.

L’opposizione

L’opposizione chiede chiarimenti per sapere i motivi del mancato avviso ai consiglieri. La minoranza ha anche chiesto se la vettura abbia il libretto dove si segnano i chilometri e si giustifichino gli spostamenti. Nel documento, letto nel parlamentino, si chiede al sindaco se si rende conto «che sia stato quantomeno leggero il suo comportamento e che sarebbe opportuno dare una risposta corretta e coerente a quei cittadini che nei social minimizzano il suo comportamento, spiegando invece il suo errore e cosa significhi fare uso del bene comune».

Sindaco sicuro?

Il sindaco si dice tranquillo. «Non è stata ravvisata alcuna ipotesi di reato e nessuna condotta illecita» replica «Sto aspettando il pronunciamento del Gip e, non appena saprò la sua decisione, metterò a disposizione gli atti». Monica Barbiero, predecessora di Saccarola, non è soddisfatta della risposta. «Quando sono stata sindaca di Martellago non ho mai usato la macchina del Comune».