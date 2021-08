Il “tuffatore” degli Scalzi torna a far parlare di sé: ruba 6mila euro in contanti a un turista

Gli agenti della polizia locale, sabato pomeriggio, sono intervenuti in piazzale Roma attirati dalle urla di un 36enne di origine maltese che ha indicato un uomo in fuga, colpevole di avergli rubato il borsello contenente oltre 6mila euro in contanti, cinque carte di credito, lo smartphone e altri oggetti di valore.

Il furto

Un bottino ingente, lasciato incautamente sul sedile lato passegero della sua auto con il finestrino abbassato, mentre riponeva nel bagagliaio alcuni souvenir acquistati in un negozio poco distante. Da qui l’inseguimento da parte di un agente in servizio viabilità, il fermo e il recupero della refurtiva. A quel punto gli operatori hanno chiesto il supporto della centrale operativa per appurare lo svolgimento dei fatti attraverso le telecamere di videosorveglianza. Il riscontro ha confermato la versione della vittima e fatto scattare l’arresto di un cittadino palestinese di 32 anni, già noto per essersi tuffato nei giorni scorsi nel Canal Grande dal Ponte degli Scalzi, in pieno giorno.

La condanna

L’uomo, con diversi precedenti penali, ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza del comando e questa mattina è comparso davanti al giudice che lo ha condannato a dieci mesi di reclusione con divieto di dimora in provincia di Venezia. Non è stato invece identificato il complice del 32enne palestinese, che lo ha aiutato a distrarre la vittima nel momento del furto.