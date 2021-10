In 3mila a Mestre per manifestare contro il Green Pass

«No Green Pass», «Libertà!», «La libertà è un diritto inalienabile». Al grido di queste parole ieri, circa 3mila persone hanno sfilato per le vie del centro di Mestre, manifestando contro le nuove normative sul Green Pass. Da piazza Ferretto i partecipanti si sono spostati in alcune zone limitrofe e, alle 16, stavano facendo ritorno al centro in cui si erano dati appuntamento.

A Venezia

Striscioni, cartelloni e cori: in migliaia hanno manifestato la loro contrarietà alla certificazione verde, nella giornata in cui sono entrate in vigore le nuove norme che impongono l’obbligo del Green Pass anche in tutti gli ambienti di lavoro. Già in mattinata si era svolta un’altra protesta a Venezia, in Campo San Geremia, con un’adesione minore.