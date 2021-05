In ricordo di “Baci”, ieri cerimonia all’istituto Da Vinci di Portogruaro

“Lorenzo (per tutti BACI) noi andremo avanti con la consapevolezza che rimarrai per sempre nei nostro cuori”. Questa una parte della targa dedicata dagli studenti dell’istituto Da Vinci per ricordare Lorenzo Bacinello, studente di San Michele al Tagliamento morto qualche mese fa. Alla cerimonia oltre ai genitori, studenti e docenti ha partecipato anche il sindaco di San Michele al T./Bibione Pasqualino Codognotto

Il ricordo

Il primo cittadino sanmichelino ha ricordato così il giovane scomparso originario di Villanova Malafesta: “una cerimonia breve ma intensa. A Lorenzo oltre che una targa con delle parole molto significative ed emozionanti è stato dedicato una pianta d’ulivo, albero sempre verde e robusto. I suoi compagni di scuola ogni anno gli dedicheranno un torneo di calcetto sport molto amato dal nostro concittadino. Un grazie a tutti nel ricordare questo ragazzo e ho capito quanto amore e affetto ci sia attorno a lui”.