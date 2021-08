Incendi: fiamme dolose in pineta Bibione, indagini in corso

Un incendio, di probabile matrice dolosa, è divampato la notte scorsa nella pineta di Bibione (Venezia).



L’allarme

L’allarme è stato dato da un passante, verso le ore 4.00: sul posto hanno lavorato per alcune ore quattro squadre dei Vigili del fuoco giunte da Portogruaro e da Lignano (Udine).

L’intervento

Verso le 8.00 di ieri le operazioni si sono concluse, con la bonifica della zona interessata: sono andati in fumo circa duemila metri di pineta. Indagini dei Carabinieri per accertare le cause del rogo e individuare l’eventuale piromane.