La scomparsa dell’agente della polizia locale Luigi Florean

“Luigi era un ragazzo straordinario sia per quanto riguarda l’aspetto umano che professionale. Era una bella persona siamo ancora sotto shock per questa tragedia”.

Il ricordo del sindaco

Con queste parole il sindaco di San Michele al T./Bibione Pasqualino Codognotto ha ricordato l’agente della polizia locale Luigi Florean morto stanotte in seguito ad un incidente dopo aver terminato il servizio. Codognotto ha concluso: “la sua scomparsa lascia un grande vuoto in noi. Era legato al servizio e alla divisa e con i colleghi era in sintonia e lavorava attuando in pieno il gioco di squadra. Siamo vicini alla famiglia in questo difficile momento”.