Mose di Venezia, Brugnaro fiducioso: “Siamo alla stretta finale”

Mose di Venezia: Brugnaro ottimista: “Siamo alla stretta finale”.

Le parole del sindaco: “Voglio essere positivo, il Mose non è ancora finito, ma dovremmo essere alla stretta finale. Il dispositivo funziona e quando sarà terminato parleremo di manutenzione”. Questo quanto detto ieri dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, a margine di un evento a Palazzo Ducale. Per il primo cittadino con questo governo c’è stato un cambio di passo evidente, ma ora bisogna risolvere il problema della navi.

Grandi navi e Porto Marghera

“Il porto di Marghera non chiude, – ha spiegato – è scritto nei decreti. Sono state prese decisioni e senza trionfalismi è quello che chiedevo io da sei anni”. Porte aperte anche alle navi a Chioggia: “non vedo problemi, – ha aggiunto – a noi interessa che ci sia lavoro”. Intanto “il canale Vittorio Emanuele sarà oggetto di carotaggio, e sarà tenuto pulito il canale dei Petroli, dove ci sono alcuni problemi da risolvere, come quello delle frane che si sono verificate in passato e hanno impedito la navigazione. Io sono fiducioso”, ha concluso il sindaco.