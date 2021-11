Multe per le violazioni delle norme anti Covid mai pagate, Prefetto fa chiudere il bar

Il controllo, la sanzione mai pagata e, adesso, la chiusura forzata per cinque giorni. I carabinieri questa mattina hanno notificato al titolare di un bar di via Roma a Cavarzere un provvedimento di sospensione dell’attività commerciale.

La decisione del prefetto

L’ordinanza del Prefetto è stata emessa per il mancato rispetto della normativa in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Covid. «In particolare, durante il mese di aprile scorso – si legge in una nota dei carabinieri -, i militari della stazione di Cavarzere, nell’ambito di mirati controlli volti al contenimento del contagio da Covid-19, avevano contestato all’esercente la violazione delle norme che prevedevano il divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze dell’esercizio, a seguito della quale erano previste sanzioni pecuniarie, risultate mai pagate». Per questo motivo, il Prefetto ha deciso di intervenire con la sospensione dell’attività commerciale.