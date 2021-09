Muore a Mestre per il Covid nonostante le due dosi e il Green Pass

Sono le storie del Covid che vanno affrontate con molta prudenza. Sono le storie che raccontano come sul virus siano stati fatti grandi passi avanti grazie alla vaccinazione, ma anche che le regole non siano una scienza esatta che dà sempre un risultato matematico. In questo campo le eccezioni dicono che uno più uno può non fare due.

A Mestre

La storia racconta un uomo deceduto all’Ospedale dell’Angelo di Mestre per Covid che pure aveva ricevuto le due dosi di vaccino e detentore di regolare Green Pass. Si tratta di un uomo di 70 anni, pensionato, su cui – verosimilmente – le due dosi di vaccino non “hanno funzionato”. In letteratura sono conosciuti casi in cui i soggetti, ancorché vaccinati, non sviluppano gli anticorpi. Questo, in poche parole, potrebbe essere quanto accaduto al povero 70enne. Poi, il virus. lo sviluppo della malattia, tutto il suo decorso, e infine il decesso per polmonite da Sars-Cov 19.

Cosa è successo?

A portare il virus inconsapevolmente in casa è stato il figlio di ritorno da un viaggio, ma anch’egli era stato vaccinato con le due dosi con lo stesso prodotto del padre e della madre (AstraZeneca). Anch’egli in possesso di regolare Green Pass. Il figlio ha purtroppo contagiato il padre e la madre.

La donna ha sviluppato la malattia in forma leggera, mentre per il marito si è reso necessario il ricovero in ospedale da subito, nel reparto di terapia intensiva, sebbene non soffrisse di patologie concomitanti. Il figlio poi è guarito dalla polmonite a sua volta sviluppata, mentre per il pensionato non c’è stato nulla da fare: il decesso è purtroppo sopraggiunto in pochi giorni.

I dubbi

Medici e infermieri al lavoro senza sosta nel reparto di terapia intensiva passato da 5 a 17 letti per curare i pazienti covid all’ ospedale di Vizzolo Predabissi, 24 Marzo 2020. Ansa/Andrea Canali

Non ci sono ‘punti oscuri’ nella vicenda, a parte gli eventi stessi che dovranno essere investigati. Il lutto che ha colpito una famiglia che ha sempre rispettato le regole che venivano suggerite, lo impone.