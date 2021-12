Muore di Covid body builder di Pianiga

E’ morto a causa del covid nel giro di 10 giorni il 55 enne Luca Pettenò body builder che gareggiava nella a categoria over 50. Luca Pettenò abitava da qualche tempo a Caltana di Santa Maria di Sala, ma era originario di Pianiga dove aveva vissuto per anni in via Roma. Di professione era addetto alla sicurezza nei locali della zona . Solo poche settimane fa aveva vinto dei titoli nella sua categoria di culturista . La sua passione per la cura del fisico, la coltivava fin da quando aveva 17 anni.

La passione

Era un abituale frequentatore della palestra Linea Club di Vigonza dove la notizia in poco tempo si è sparsa e la costernazione per quanto accaduto è stata grande. Una decina di giorni fa Luca Pettenò si era infettato e il decorso della malattia purtroppo è stato rapido e purtroppo fatale .

I social e l’appello

La notizia della sua morte si è diffusa sui social e in tanti hanno portato le condoglianze alla famiglia colpita dal lutto. A farle è direttamente il sindaco di Pianiga “Questa notizia – spiega il sindaco Federico Calzavara – ci ha scosso molto. Come amministrazione ci stringiamo attorno alla famiglia colpita dal lutto. L’invito alle persone è sempre più quello di vaccinarsi e fare tutti i richiami e la terza dose (Pettenò sarebbe stato vaccinato solo parzialmente) per evitare queste tragedie”.