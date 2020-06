No ai gazebi contro l’inceneritore

«È di pochi giorni fa la notizia che la direzione dell’ Istituzione bosco e grandi parchi di Mestre ha deciso di non autorizzare i gazebi per la raccolta firme contro il progetto di inceneritore di Veritas/Ecoprogetto a Fusina promossa per sabato e domenica dai comitati ed associazioni del territorio. Le motivazioni addotte dalla Direzione riguarderebbero la concomitanza col periodo elettorale (quale?) ed il fatto che l’ argomento sarebbe di natura politica!».

La Rocca vs Fusina e il no ai gazebi

Sono le parole della consigliera Elena La Rocca davanti a una decisione che l’ha lasciata interdetta. «Questa decisione invece è arbitraria e di natura squisitamente politica! È evidente che l’Istituzione, direttamente controllata dal Comune di Venezia, ha deciso di privare di una funzione fondamentale uno spazio pubblico tra i più frequentati dai cittadini della terraferma. Vista la posizione del sindaco Brugnaro e della sua giunta, che vogliono trasformare Marghera nella pattumiera del Veneto e che da subito si sono schierati a favore del nuovo progetto, non facciamo fatica a capire da dove arrivi questa decisione».

L’attacco contro Regione e Giunta

La Rocca è un fiume in piena. «Per mesi Regione Veneto e Comune di Venezia hanno rifiutato di ascoltare le decine di comitati ed associazioni che chiedevano lo stop dell’iter ed il ritiro del progetto. La conferenza dei servizi che darà il via definitivo al progetto è stata fissata il 9 luglio. Non sarà di certo questo a fermarci! Sono sempre più numerosi i cittadini che si stanno rendendo conto della pericolosità che un nuovo inceneritore rappresenterebbe per la salute e l’ambiente. Lo dimostrano le assemblee in piazza a Marghera e quella di sabato scorso a Venezia. Le provocazioni ed i sotterfugi a cui questa amministrazione ci hanno abituato non fermeranno la mobilitazione. Invito, quindi, tutti a partecipare ad andare a firmare presso i (pochi) gazebi delle associazioni autorizzati sabato 20 e domenica 21!»

Di seguito la lista dei gazebi dove firmare

MARGHERA: via Trieste (Entrata parco catene), domenica dalle 15 alle 19.00. MALCONTENTA (chiesa): domenica dalle 9.00 alle 13.00. MIRA: Piazza Municipio, domenica dalle 8:30 alle 13.00.