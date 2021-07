Parte il mercatino del venerdì mattina nella frazione di Crea

E’ stata approvata dalla Giunta, giovedì 8 luglio, la delibera n.95, che prevede un ampliamento dei servizi per la frazione di Crea per quanto riguarda il settore alimentare. Crea, infatti, pur essendo molto cresciuta negli ultimi anni in termini di popolazione, non presenta attualmente alcun supermercato né esercizi di vicinato di tipo alimentare, eccettuato la rivendita di pane e assimilati. E’ così che si è pensato di creare un mercatino da tenersi una volta alla settimana, nella mattina del venerdì, all’angolo tra Via Martiri della Libertà e Via Altino per fornire alla cittadinanza la possibilità di acquistare prodotti freschi a chilometro zero e presso produttori agricoli. Queste due nuove attività verrebbero perciò ad aggiungersi all’offerta di frutta e verdura attualmente in funzione.

Coldiretti

Da un “sondaggio” di disponibilità e interesse fatto presso la Coldiretti di Mirano e la Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.) Mirano, che già gestiscono il farmer Market che da anni si svolge in piazzetta Donatori di Sangue nella mattinata del martedì e che riscontra un sempre maggior gradimento da parte dei Cittadini, sono giunte le adesioni di due attività a cui è stata sottoposta apposita convenzione.

La partenza del mercatino è prevista per il mese di settembre prossimo

L’assessore delegato a “Turismo, Fiere, Mercati” Franca Zamengo dichiara: “La frazione di Crea è molto popolosa, si stanno facendo diversi interventi di riqualificazione per quanto riguarda i parchi, le aree gioco, le panchine, anche con il supporto dell’associazione Creattiva. Mancano però dei punti vendita quantomeno di alimentari, fatto salvo il pane. E’ per questo motivo che, come da nostro programma elettorale, abbiamo lavorato in questo senso e a settembre finalmente vedrà la luce il mercatino alimentare di Crea. Un servizio che confidiamo e speriamo sarà apprezzato dai nostri cittadini della frazione”.

Delibera n. 95 del 08/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER IL COMMERCIO DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI E SALUMI E CARNI SUINE IN LOCALITA’ CREALA GIUNTA COMUNALEPREMESSO CHE:- nella Frazione di Crea attualmente non insistono esercizi di vicinato del settore alimentare eccetto che per una rivendita di pane e prodotti assimilati;- che la popolazione la proposta di un mercatino da tenersi una volta alla settimana, nella mattina del venerdì, all’angolo tra Via Martiri della Libertà e Via Altino per l’approvvigionamento dei prodotti individuati nella presente convenzione, rappresenta un’occasione, seppur limitata, per rifornirsi di prodotti freschi a chilometro zero e presso produttori agricoli; – che la suddetta proposta commerciale va ad integrarsi con quella già presente nel sito, sempre nella mattina del venerdì, in forza di apposita convenzione; che l’individuazione delle Ditte sopra generalizzate è avvenuta per effetto di un sondaggio effettuato di comune accordo da parte delle Associazioni di Categoria Coldiretti Mirano e Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.) Mirano che, peraltro, gestiscono in accordo il farmer Market che da anni si svolge in piazzetta Donatori di Sangue nella mattinata del martedì e che riscontra un sempre maggior gradimento da parte dei Cittadini;- che con nota Prot. 23840 del 24.6.2021 indirizzata alla Confcommercio del Miranese e alla Confesercenti di Spinea, è stato richiesto il loro parere sull’iniziativa e che le due Associazioni di Categoria interpellate, con proprie note acquisite rispettivamente a Protocollo n. 24430 del 30.6.2021 e 24118 del 28.6.2021 hanno espresso parere favorevole;- che tale convenzione trova fondamento giuridico nella sotto elencata normativa di riferimento: D. Lgs. 31.3.1998, n. 117 in combinato disposto con la L.R. 10 del 2001 così come modificata ed integrata dalla L.R. 8 del 2013; VISTO lo schema di convenzione tra il Comune di Spinea per la concessione di area pubblica per il commercio di prodotti lattiero caseari e salumi e carni suine compendiata dalla planimetria del sito che interessa, documenti allegati alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale; VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 257/2000 in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento; VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; Con votazione unanime e paleseDELIBERA1.di approvare lo schema di convenzione per la concessione di area pubblica per il commercio di prodotti lattiero caseari e salumi e carni suine in Località Crea, compendiata dalla planimetria del sito che interessa, documenti allegati alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale. Con successiva separata votazione unanime e palese

La giunta

LA GIUNTA COMUNALE delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/20