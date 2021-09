Partito il mercatino agricolo di Crea

Ieri a CREA, alla presenza del Sindaco Martina Vesnaver, dell’assessore Franca Zamengo, di Massimo Poletto responsabile area miranese CIA confederazione Italiana Agricoltori e Martina Bosello rappresentante Campagna Amica Venezia Coldiretti, è stato aperto il MERCATINO RIONALE con due nuove attività che vanno ad aggiungersi alla già esistente convenzione ormai da sei anni con l’ortofrutta Puliero. Le due attività sono la Latteria Sant’Andrea Cooperativa Agricola di Povegliano (Treviso) che tratta prodotti caseari, e l’Azienda Agricola Pastrello s.a.s. di Scorzè che tratta salumi e carni suine.

L’assessore

“Parte così un servizio richiesto dal quartiere da anni – spiega l’assessore Franca Zamengo –poiché nello stesso non c’erano esercizi di vicinato, eccetto una rivendita di pane e prodotti assimilati. Il mercatino sarà presente tutti i venerdì mattina. Questa mattina la presenza è stata molto buona, i cittadini hanno apprezzato molto, anche se c’è ancora da fare, come migliorare la zona di sosta che prossimamente sarà interessata da una miglioria”.

Poletto della CIA

Commenta Massimo Poletto: “Noi come CIA abbiamo accolto con entusiasmo la notizia dell’apertura del nuovo mercato agricolo a Crea per far conoscere le aziende e i prodotti del nostro territorio e offrire Crea prodotti sani di qualità e di stagione”.

Campagna amica

Martina Bosello: “Come responsabile Campagna Amica, mi fa piacere ricordare che da anni promuoviamo questo tipo di mercati nei territori, in tutta Italia, dove si possono trovare prodotti di qualità delle nostre aziende agricole. Anche noi abbiamo accolto con molto piacere la proposta del Comune di Spinea, con cui già organizziamo il mercatino agricolo del martedì in piazza Donatori di sangue”.