Potenziamento dei trasporti a Venezia

«Trovo alquanto imbarazzante la decisione del Sindaco uscente Luigi Brugnaro del potenziamento solo ora delle linee di trasporto acqueo soprattutto verso il Lido». Esordisce così Elena La Rocca, capolista nella circoscrizione di Venezia per il Movimento 5 Stelle, riferendosi alla decisione del primo cittadino di rafforzare alcune linee importanti dei vaporetti a Venezia.

Potenziamento elettorale?

«Sembra una situazione paradossale. Abbiamo vissuto due mesi come un inferno con vaporetti strapieni come carri bestiame, con conducenti che nelle fermate più importanti erano costretti a lasciare a piedi le persone perché il vaporetto era strapieno e adesso che siamo a fine estate Brugnaro annuncia di voler potenziare le linee, soprattutto quelle da e verso il Lido che fino a pochi giorni fa facevano la spola per le spiagge?

E lo fa a fine agosto? Le cose sono due. O ci sta prendendo in giro oppure sente l’avvicinarsi delle elezioni. Di certo se spera così di recuperare il terreno perso, dubito che chi per 60 e più giorni ha passato l’inferno stipato sui vaporetti si dimentichi di “quel” regalo: doveva farlo ben prima!» conclude la capolista.