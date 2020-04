Come si è comportato secondo i residenti sul territorio comunale il sindaco Luigi Brugnaro rispetto l’emergenza sanitaria ed economica causata dal Covid-19, che ci ha costretti tutti a casa? E Come valutano gli stessi cittadini l’operato del presidente Luca Zaia e del premier Giuseppe Conte? Per Zaia è quasi un plebiscito e, tutto sommato, anche per Conte la percezione del campione di 1.205 persone intervistate per telefono dall’Agenzia Quorum è molto positiva, soprattutto per l’aspetto sanitario. Qualcosa da dire, invece i veneziani ce l’hanno nei confronti del sindaco. Se in terraferma la maggioranza è convinta che si sia comportato bene, nella città storica e nelle isole l’aspetto è controverso: il 20.3 per cento della gente ha risposto “abbastanza bene” , il 24.9 per cento ha detto invece “abbastanza male” e il 16.6 per cento “molto male”. Insomma, promosso o bocciato?

Promosso, bocciato o…”spaccato”?

La città in questo caso è spaccata sul serio e probabilmente questo è dovuto all’avvilimento e alla depressione di cittadini e aziende per i danni dell’acqua alta e ora per la chiusura forzata senza ristoro con fondi pubblici. In terraferma, invece, l’acqua alta non l’hanno avuta e dipendono molto meno dal turismo. Questo non vuol dire essere promosso ma nemmeno bocciato. Certo c’è chi non le manda a dire.

Gasparinetti

Ad aver commissionato il sondaggio ad una delle società più quotate del settore è Marco Gasparinetti, questa volta in forma privata, come blogger, e non nella sua veste abituale di portavoce del Gruppo 25 Aprile.

«Siamo tutti a casa ed era il momento di provare a sondare la percezione dei nostri leader locali e nazionali. – Commenta Gasparinetti -. In un momento in cui tutti sono presenti in varia forma sui media, in modo da dare anche a loro un aiuto per capire quello che la gente pensa di loro. Pare di percepire che da della cittadinanza veneziana della città storica e insulare ci si aspettava qualcosina in più. Promosso? Non direi. A Venezia trova un’opinione pubblica già disperata dopo che aveva avuto i danni dall’acqua alta. Dovrebbero arrivare a breve ma il merito è del Governo, non suo. Economicamente Venezia è la città che soffre di più. A Mestre centro e Marghera e ancor più nelle municipalità periferiche ha invece percentuali altissime. Lo scopo è solo questo, dare una bussola per su cui basare le attività future ed eventualmente correggere le opinioni».

Un sondaggio per essere promosso

L’ idea, insomma, è che di questo sondaggio possano beneficiare le cariche istituzionali anche per indirizzare il comportamento in futuro. Ciascuno secondo i propri ruoli.

L’analisi

In generale, se si esclude la città insulare per il sindaco, di Conte, il campione pensa al 65,7 per cento che abbia gestito abbastanza bene l’emergenza sanitaria e il 17.2 abbastanza male. Pagando un po’ di ritardo in certe scelte che poi sono state prese. Zaia invece, con le sue richieste di aumentare le restrizioni fin dall’inizio, è considerato molto bene. Un’ultima domanda. La caratteristica più importante in assoluto per fare il sindaco a Venezia? Per il 26.2% è la competenza, seguita da onestà e trasparenza (25.2%), vicinanza alla gente comune (19.9 %), avere un progetto chiaro per il futuro (11.9%), la capacità di prendere decisioni (8.1 %).

Promosso? Assolutamente no

Valutando che molti non si sono espressi, c’è anche chi ricorda gli errori di Brugnaro. A partire da Arrigo Cipriani. «Ci sono due tipi di emergenza, la prima è quella legata al Coronavirus, del quale sappiamo ancora non esistere un vaccino, ma poi è altrettanto rilevante un altro virus, quello dell’idiozia. E su quello non c’è nulla da fare, è impossibile da debellare ed esiste da sempre. La combinazione dei due sta facendo strage, c’ho ragionato a fondo. E’ come la volta del Carnevale. Cancellare il Carnevale così è come proibire Natale a Santo Stefano. Mi sbaglierò, ma la gente non sta seguendo questa vicenda con l’ansia e il terrore che trapela dalle decisioni dei suoi governanti di ogni ordine e grado. La verità è che questa città può chiudere solo sulla carta, perché chiuderla davvero è impossibile. Potremo sbarrare ogni frontiera, ma avremo sempre Venezia, che appartiene al mondo, e non a noi».

Bocciatura in stand by per Elena La Rocca

Chi resta nel dubbio è la consigliera pentastellata Elena La Rocca. «Promosso? Non a pieni voti di certo, almeno per noi. Non possiamo dimenticare che non ha bloccato il Carnevale prima dell’arrivo dei 70.000 turisti ma solo dopo. Con il rischio concreto di aver incrementato un’emergenza già in atto. Gli aiuti per l’acqua alta sono in arrivo. Ma di mezzo è intervenuto il Governo e sappiamo che i Pentastellati hanno lottato per ottenerli. C’è poi la questione dell’appello fatto a tutti (maggioranza e opposizione) di lavorare uniti per uscire dalla crisi. Lasciamo stare i toni con cui l’ha chiesto. Dati alla mano, a due settimane dall’appello, nessuno di noi è stato invitato a sedersi a un tavolo per affrontare davvero l’emergenza e il post emergenza. Promosso? Per me giudizio sospeso».